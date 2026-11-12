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Alta banka Bitolj trebalo bi da dobije novog vlasnika krajem novembra ili početkom decembra, čime bi bila izbegnuta njena propast. To je najavio premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski, ističući da je o planiranoj prodaji obavešten i regulator u Srbiji, dok je sada u toku desetodnevni rok za davanje saglasnosti Narodnoj banci Severne Makedonije da na aukciji proda akcije banke.

A kako je u Skoplju dočekana ova najnovija izjava premijera Mickoskog o sudbini banke u Bitolju za emisiju "Redakcija" govorila je Ivona Talevska, predsednica asocijacije novinara Severne Makedonije.

- Klijenti Alta banke Bitolj su obezbeđeni zahvaljujući merama koje je preduzela Narodna banka Severne Makedonije. Povećani su dnevni i nedeljni limiti za podizanje novca na šalterima i putem elektronskog bankarstva, sa 10.000 na 15.000, odnosno 20.000 dinara nedeljno. Obezbeđen je i transport za štediše i građane koji ne žive u blizini ekspozitura Alta banke, kako bi mogli da podignu svoju ušteđevinu i raspoloživa sredstva. Omogućeno je i nesmetano funkcionisanje elektronskog bankarstva, odnosno isplata plata i socijalnih transfera između preduzeća i fizičkih lica, u okviru računa otvorenih u ovoj banci. I dalje je na snazi vanredna mera prinudne uprave koju je uvela Narodna banka Severne Makedonije. Ona će trajati oko 30 dana, uz mogućnost produženja do tri meseca, nakon čega će biti razmotrene dalje odluke - rekla je Talevska.

Ivona Talevska, predsednica asocijacije novinara Severne Makedonije Foto: Kurir Televizija

Alta banka Bitolj dobija novog vlasnika, pregovori u završnoj fazi

Istakla je da je šest finansijskih institucija zainteresovano za kupovinu kontrolnog paketa akcija Alta banke Bitolj, a da se završetak transakcije očekuje nakon regulatornih provera u Srbiji i Severnoj Makedoniji.

- Ono što je najvažnije jeste dobra i optimistična vest da banka neće otići u stečaj, već će biti spasena. U završnoj fazi su pregovori sa šest finansijskih institucija i banaka koje su pokazale interesovanje za kupovinu kontrolnog paketa akcija Alta banke Bitolj. Trenutno su u toku regulatorne provere koje treba da obave i makedonske i srpske institucije kako bi transakcija mogla da bude završena. Guverner Narodne banke Severne Makedonije naveo je da je gi sam bio u kontaktu sa zainteresovanim finansijskim institucijama i bankama, kao i da je razgovarao sa predstavnicima dve domaće makedonske banke. Za danas oko 11 sati najavljen je brifing premijera Hristijana Mickoskog povodom ovog slučaja, na kojem se očekuju najnovije informacije - kaže ona.

Talevska je upozorila da bi stečaj Alta banke Beograd mogao da izazove lančane probleme u poslovanju kompanija u Srbiji i Severnoj Makedoniji, između kojih godišnja trgovinska razmena iznosi oko 1,7 milijardi evra.

- Važno je naglasiti da se neće ostvariti crni scenario i da Alta banka Bitolj neće propasti, kao što se dogodilo sa bankom u Srbiji. Premijer Severne Makedonije ukazao je i na još jedan važan aspekt o kojem se trenutno manje govori, a to je trgovinska razmena između kompanija koje posluju u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Ona na godišnjem nivou iznosi oko 1,7 milijardi evra. Kompanije povezane sa Alta bankom Beograd, koja je u stečaju, već najavljuju moguće probleme u poslovanju sa firmama u Severnoj Makedoniji. Reč je o svojevrsnoj spirali problema koju je pokrenuo stečaj banke u Srbiji, a koja se sada odražava i na poslovanje kompanija koje imaju međusobne finansijske i poslovne odnose u dve zemlje - nastavila je Talevska.

Foto: Marko Karović

- Nekoliko makedonskih kompanija već je upozorilo na moguće posledice, navodeći da bi pojedine firme iz Srbije mogle da se suoče sa stečajem ili bankrotom jer više nisu u mogućnosti da redovno izmiruju obaveze prema svojim klijentima u Srbiji, Severnoj Makedoniji i inostranstvu. To bi moglo da izazove veće probleme za srpske kompanije, ali i određene posledice po makedonsku privredu. Dakle, najvažnije je da Alta banka Bitolj neće otići u stečaj. Za nju je pronađen kupac koji će otkupiti akcije u vlasništvu Alta banke Srbije. To je dobra vest za klijente, štediše, kompanije i celokupnu makedonsku privredu - za Kurir televiziju, rekla je Zalevska.

04:38 "ALTA BANKA NEĆE IĆI U STEČAJ" Ivona Talevska šokirala informacijama komšija: Pronađen je kupac - novi vlasnik od decembra Izvor: Kurir televizija

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