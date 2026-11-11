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Bliži vam se datum za penziju, ali niste u mogućnosti da lično predate zahtev zbog putovanja ili drugih obaveza?

Pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju priznaje se od dana kada ispunite zakonom propisane uslove, odnosno godine života i staž osiguranja. Ključno je, međutim, da se zahtev podnese u roku od šest meseci od dana ispunjenja tih uslova.

Ukoliko zakasnite i zahtev podnesete nakon isteka tog roka, pravo na penziju će vam biti priznato retroaktivno, ali najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva. Zahtev se ne mora podneti isključivo ličnim dolaskom na šalter nadležne filijale.

Građanima su na raspolaganju i alternativni načini:

Slanje poštom: Zahtev možete poslati kao preporučenu pošiljku.

Elektronski putem e-Šaltera: Na sajtu Fonda možete preuzeti obrazac, popuniti ga elektronski i proslediti zajedno sa skeniranim dokazima preko portala e-Šalter. Podnosilac odmah dobija potvrdu o uspešno podnetom zahtevu sa identifikacionim brojem, putem kojeg može pratiti u kojoj fazi se nalazi njegov predmet.