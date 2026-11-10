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Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) saopštio je danas da bi jedan od prioriteta novih vlasti trebalo da budu izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno konačno ukidanje penala, odnosno trajnog umanjenja za prevremeni odlazak u penziju. Sprečavanjem doživotnog kažnjavanja tih penzionera, kako to propisuje sadašnji zakon, bila bi ispravljena nepravda i ispunjena socijalna pravda, navedeno je u saopštenju.

Kako je objašnjeno, to znači da najstarijim sugrađanima, koji su u penziju otišli prinudno, kao tehnološki višak, posle navršene 65. godine života, penzije više ne bi bile umanjivane.

Iz SSSS smatraju da bi se predloženom izmenom uvelo pravično rešenje, po kome umanjenje penzije ima isključivo funkciju kompenzacije za raniji izlazak iz sveta rada, ali prestaje da važi onog trenutka kada korisnik dostigne starosni uslov od 65 godina.

Ovakvo rešenje, kako se dodaje, bilo bi u skladu sa standardima utvrđenim u konvencijama Međunarodne organizacije za rad (broj 102 i 128) koji zahtevaju da davanja u starosti budu adekvatna i da ne dovode do siromaštva korisnika.

Predložena izmena je i u skladu sa principima Evropskog stuba socijalnih prava, posebno principom 15, koji garantuje pravo na adekvatnu penziju koja obezbeđuje dostojanstven život u starosti.

Trajno umanjenje penzije, naročito kod osoba sa dugim stažom, dovodi u pitanje ovaj standard i produbljuje rizik od siromaštva u starosti, istakli su iz SSSS.

Takođe, predložena izmena otklanja postojeću neravnopravnost između osiguranika koji su dobrovoljno izabrali prevremenu penziju i onih koji su u nju bili prinuđeni usled gubitka posla, čime se jača princip jednakog tretmana i pravičnosti u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja.

U SSSS veruju da će se nova vlast u svom radu voditi principima socijalne pravde i da će o svim građanima Srbije, posebno onim najranjivijim, u koje spadaju i penzioneri, brinuti podjednako i obezbediti im dostojanstven život.