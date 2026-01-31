Slušaj vest

Švajcarska vlada planira značajno pooštravanje uslova za prevremeno penzionisanje u okviru velike reforme penzionog sistema poznate kao AHV reforma 2030. Prema predlogu koji je usvojilo Savezno veće Švajcarske, svi zaposleni ubuduće bi mogli da počnu da primaju penziju iz drugog stuba, odnosno iz penzijskih fondova, tek sa navršene 63 godine života.

Reč je o ozbiljnoj promeni koja je vezana za penzije u odnosu na sadašnju praksu, jer je u Švajcarskoj do sada, u zavisnosti od penzijskog fonda i ugovora, prevremena penzija bila moguća već sa 58 godina. Novi predlog predviđa da penzionisanje pre 63. godine bude dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima, čime vlasti žele da zadrže starije radnike duže na tržištu rada i stabilizuju sve opterećeniji penzioni sistem.

Kako navodi Savezni zavod za socijalno osiguranje (BSV), cilj reforme AHV 2030 je dugoročna finansijska stabilnost državnog penzionog osiguranja i prilagođavanje sistema demografskim promenama, pre svega sve starijem stanovništvu.

- Sistem mora ostati pravedan i održiv, a jedan od načina za to jeste produženje radnog veka - poručuju iz BSV-a.

Stroža pravila o prevremenim penzijama važe za sve

Prema informacijama koje je BSV potvrdio švajcarskim medijima, nova pravila bi se odnosila na sve osiguranike u Švajcarskoj, bez izuzetaka. To znači da bi i sredstva uplaćena u obavezni deo penzionog fonda, ali i dodatna, dobrovoljna štednja, mogla da se koriste tek od 63. godine života. Ova promena posebno pogađa bolje plaćene radnike i menadžere, koji su do sada češće koristili mogućnost ranijeg izlaska iz sveta rada.

Ipak, prevremeno penzionisanje zbog otkaza ostalo bi moguće, ali i tu se planira podizanje minimalne starosne granice - sa sadašnjih 58 ili 59 na najmanje 60 godina. Savezno veće, međutim, ne želi da dira postojeće posebne modele u pojedinim sektorima, poput građevinarstva, gde zbog fizički zahtevnog rada postoje kolektivni aranžmani za raniji odlazak u penziju.

Rad i posle penzije

S druge strane, reforma donosi i jednu olakšicu. Zaposleni koji odluče da rade i nakon zvanične starosne granice za odlazak u penziju moći će da ostanu osigurani u svom penzionom fondu. Danas je to moguće najduže do 70. godine života i samo ako to dozvoljavaju pravila samog fonda, što nije uvek slučaj.

Švajcarska se, kao i većina evropskih zemalja, suočava sa sve većim pritiskom na penzioni sistem zbog starenja stanovništva i manjeg broja zaposlenih koji uplaćuju doprinose. Zbog toga vlasti sve otvorenije poručuju da će građani u budućnosti morati da rade duže - a najavljena reforma jasno pokazuje u kom pravcu se ta politika kreće.