Rok za prijavu i plaćanje poreza za četvrti kvartal 2025. godine za fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere,
ističe u petak, 30. januara.

Kako je ranije saopštila Poreska uprava, prijava poreza i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K, poreski obveznici mogu obaviti preko portala Poreske uprave ePorezi i preko portala Frilenseri.

Detaljnije informacije u vezi sa načinom izvršenja ove poreske obaveze mogu se naći u korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO-K), objavljenom na sajtu Poreske uprave, kao i na portalu Frilenseri.

