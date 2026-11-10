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Subvencionisani stambeni krediti za mlade uz minimalno učešće od jedan odsto po svoj prilici neće više biti aktuelni. Barem ne za nove korisnike.

Banka Poštanska štedionica, u kojoj je do sada bilo najviše zahteva za stambene kredite za mlade objavila je na sajtu da je privremeno obustavila prijem novih zahteva.

To je učinila nakon što je zbir već odobrenih kredita i zahteva koji se nalaze u obradi dostigao raspoloživu kvotu od 440 miliona evra u okviru državne garantne šeme.

„Reč je o privremenoj meri, donetoj isključivo iz razloga odgovornog upravljanja raspoloživim limitom i zaštite interesa klijenata“, navodi se u obaveštenju.

U Poštanskoj štedionici kvota popunjena, do sada 5.300 mladih konkurisalo

Takođe Banka Poštanska štedionica je još prošle nedelje uputila, po proceduri, zahtev Ministarstvu finansija za dodatnu alokaciju sredstava iz ukupnog garantnog okvira programa od 900 miliona evra.

„Ukoliko dodatna sredstva budu odobrena, Banka je organizaciono i operativno spremna da odmah nastavi sa prijemom novih zahteva. Svi zahtevi koji su već primljeni i nalaze se u obradi biće nastavljeni u skladu sa uslovima Programa i procedurama Banke“, navodi se u obaveštenju.

Napominju i da je do sada u toj banci za kredit konkurisalo 5.300 mladih ljudi.

U petak bio poslednji rok za dostavu dokumentacije

Kako smo krajem prošle nedelje saznali u razgovoru sa zaposlenima u nekim ekspoziturama Poštanske štedionice, ali i proceniteljem čiji su klijenti konkurisali za ove kredite u toj banci, a kako se može videti i iz objava na društvenim mrežama i forumima, i u nekim drugim bankama klijentima je rečeno da je kvota ispunjena i da neće primati nove zahteve.

Prostor za nove prijave praktično je zaključen poslednjim radnim danom nedelje za nama – u petak.

U nekim bankama još ostalo malo sredstava

Jedan deo zainteresovanih nije uspeo da završi proces u okviru državnog programa. Suočeni sa ograničenjima i neizvesnošću, odlučili su da se okrenu komercijalnih stambenim kreditima.

„Znam ljude kojima je odbijen. Rekli su da država nema više para za finansiranje tog kredita“, navodi se u jednoj objavi na Reditu.

U komentarima se ističe da su neke banke još pre šest meseci obustavile prijem novih zahteva. Ipak, neki su uspeli u drugim u kojima je još aktuelan i kažu da nisu dugo čekali.

Tako u Unikredit banci u odgovoru za Forbes Srbija kažu da ove zahteve i dalje primaju i obrađuju redovno. „Sredstva predviđena za ovu namenu nisu neograničena. Do sada je iskorišćeno oko 85% limita iz tranše opredeljene za ovaj program“, navode.

Postoji interesovanje

I dalje postoji interesovanje mladih kojima savetnici u ekspoziturama daju informacije o proceduri podnošenja zahteva, mogućnostima finansiranja i uslovima, dodaju.

Program podrške mladima za kupovinu prve nepokretnosti još nije obustavljen ni u Erste banci.

„Prijem, obrada i realizacija zahteva odvijaju se nesmetano i u skladu sa važećim procedurama i uslovima programa. Zahtevi koji su trenutno u obradi biće realizovani u skladu sa donetim odlukama o odobrenju kredita, nakon ispunjenja svih propisanih uslova i dostavljanja kompletne dokumentacije neophodne za realizaciju“, navode u odgovoru za Forbes Srbija.

Interesovanje klijenata za ovaj program je i dalje prisutno i kreće se u okviru uobičajenih očekivanja. Od početka sprovođenja Programa podrške mladima za kupovinu prve nepokretnosti, Erste Banka je realizovala ukupno 81 stambeni kredit u okviru ovog programa.