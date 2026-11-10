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Kortni i Skot iz američke savezne države Kentaki godinama su živeli u iznajmljenim stanovima, a banke su ih više puta odbile kada su pokušali da dobiju stambeni kredit. Umesto da odustanu od sna o sopstvenom domu, odlučili su da kuću izgrade sami, finansirajući svaki korak novcem od svojih plata. Tri godine kasnije, njihova sedmočlana porodica živi u kući koju je Skot gotovo u potpunosti sagradio svojim rukama.

Kortni u početku nije verovala da njihov plan može da uspe. Njen suprug predložio je da kuću grade bez kredita, kupujući materijal svaki put kada im, nakon podmirivanja životnih troškova, ostane dovoljno novca.

- Mislila sam da je lud! Rekao mi je da nam kredit nije potreban. Jednostavno ćemo graditi od plate do plate – kupovaćemo materijal kada budemo imali novca i nastaviti da radimo sve dok kuća ne bude gotova - ispričala je Kortni.

Danas njihova priča pokazuje koliko je odricanja potrebno da bi se ostvario takav cilj, ali i šta se može postići upornošću, znanjem i spremnošću da se uči.

Zemljište su kupili kada su gotovo izgubili nadu

Kortni i Skot godinama su sanjali o domu u kojem bi mogli da odgajaju petoro dece, bez straha od povećanja kirije ili nemogućnosti otplate stambenog kredita. Ipak, finansijska nesigurnost i Skotov posao u rudniku uglja otežavali su im dobijanje kredita.

Pokušavali su da dobiju novac za kupovinu montažne kuće, ali su ih banke više puta odbile. U jednom trenutku Skot je čak ostao bez posla.

Prilika se ukazala 2020. godine, kada je pomagao u krčenju drveća na zemljištu čiji je vlasnik planirao da ga proda. Skot je saznao da bi mogao da kupi parcelu, a vlasnik je pristao da mu proda oko 5,6 hektara za 10.000 dolara.

Par, međutim, nije odmah imao dovoljno novca. Morali su da sačekaju povraćaj poreza naredne godine, a za to vreme vlasnik je dobio i druge ponude. Ipak, održao je reč.

Kortni i Skot su zemljište konačno kupili u februaru 2021. godine.

- Plakala sam jer nikada nisam mislila da ću zaista imati svoju zemlju - prisetila se Kortni.

Naredne dve godine proveli su čisteći parcelu, uklanjajući drveće i šiblje sa brdovitog terena. Izgradnja kuće počela je u martu 2023. godine.

Skot je još kao mladić pomagao stričevima u gradnji kuća, pa je imao određeno iskustvo. Ipak, mnogi poslovi bili su mu novi. Da bi ih savladao, koristio je internet i video-snimke na Jutjubu, učeći korak po korak.

Prema Kortninoj proceni, suprug je sam obavio oko 97 odsto radova. Pripremao je temelje, podizao zidnu konstrukciju i radio na krovu.

Za pojedine poslove ipak su angažovali stručnjake. Majstori su postavili krovni pokrivač i ugradili septički sistem, dok su ostale radove nastojali da obave sami kako bi smanjili troškove.

Ni Kortni nije sedela skrštenih ruku. Kada su dobili veoma skupu ponudu za izradu stepeništa, odlučila je da pokuša da ga napravi sama.

- Gledala sam snimke na Jutjubu, istraživala kako se prave stepenice i seku noseće grede, kupila drvenu građu i sve iscrtala - objasnila je.

Skot joj je pomogao da iseče grede, ali je Kortni sama sastavila stepenište. Bio je to još jedan posao koji su uspeli da završe bez angažovanja dodatnih majstora.

Ipak, izgradnja nije uvek tekla po planu, a nepredviđeni troškovi dodatno su opterećivali njihov budžet.

Greška sa betonom koštala ih je 3.600 dolara

Jedan od najskupljih problema nastao je kada kamion sa betonom nije mogao da priđe gradilištu. Ta isporuka koštala ih je 1.800 dolara, a dve nedelje kasnije morali su ponovo da kupe beton u istoj vrednosti i iznajme opremu kako bi ga prevezli do mesta na kojem im je bio potreban.

Takve situacije pokazale su koliko je zahtevna gradnja bez finansijske rezerve. Kada porodica nema kredit ili ušteđevinu za nepredviđene troškove, svaki problem može da odloži narednu fazu radova.

Kortni je na TikToku beležila i trenutke kada se po čitavu nedelju dana na kući ništa nije radilo. Razlog nije bio nedostatak volje, već to što su morali da sačekaju sledeću platu kako bi kupili materijal.

Novac su raspoređivali prema trenutnim potrebama. Jedna plata mogla je da ode na građevinski materijal, dok je sledeća bila potrebna za hranu, račune i troškove petoro dece.

Uselili su se u kuću koja još nije završena

Nakon tri godine gradnje, porodica se u aprilu 2026. godine uselila u nedovršenu kuću.

Pre useljenja obezbedili su osnovne uslove za život: tekuću vodu, struju, vodovodne instalacije i funkcionalno kupatilo. Postavili su privremene uređaje za kuvanje i uredili spavaće sobe za petoro dece, uzrasta od sedam do 16 godina.

Kuhinja još nije završena, a nedostaju i podovi, pojedini delovi zidova, fasadna obloga i drugi završni elementi. Ipak, za Kortni i Skota useljenje je predstavljalo veliku prekretnicu nakon godina provedenih u iznajmljenim stanovima.

Do tada su za pripremu zemljišta i izgradnju potrošili oko 48.000 dolara, ne računajući 10.000 dolara plaćenih za parcelu. Ukupni troškovi tako su dostigli približno 58.000 dolara, odnosno oko 52.000 evra.

Kortni procenjuje da bi završetak kuće mogao da košta između 100.000 i 110.000 dolara. To je okvirna procena koja još može da se promeni, u zavisnosti od preostalih radova i budućih troškova.

Gradnja kuće od plate do plate zahtevala je velika odricanja. Porodica je morala da smanji izlaske, odmore i odlaske u restorane, dok je Skot posle smena u rudniku uglja često nastavljao da radi na kući.

Kortni priznaje da su se ponekad pitali da li su se upustili u prevelik poduhvat. Ipak, pomisao na život bez kirije i stambenog kredita davala im je snagu da nastave.

- Bili smo u situaciji da smo se pitali šta će se dogoditi ako ne budemo mogli da platimo kiriju, gde ćemo otići i šta će to značiti za našu decu - rekla je, prisećajući se nesigurnosti koju su osećali tokom godina podstanarskog života.

Kuća koju su izgradili sami predstavlja sigurnost za njihovu decu

Za Kortni i Skota sopstveni dom nije samo građevinski poduhvat, već i način da deci obezbede stabilnije životne uslove.

Pred njima je još mnogo posla. Moraju da postave podove, završe kuhinju, postave fasadnu oblogu i obave druge radove kako bi kuća dobila konačan izgled.

Uprkos tome, već su ostvarili ono što im se nekada činilo gotovo nemogućim: imaju svoje zemljište i žive u domu koji su velikim delom izgradili sami, bez stambenog kredita.

Kortni se nada da će njihova deca vremenom uživati u potpuno završenoj kući i biti svesna truda uloženog u njenu izgradnju.