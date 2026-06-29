Slušaj vest

Uredbom, koja važi do jula, država je ograničila uvoz pojedinih strateških proizvoda poput cementa, čelika i armature, a graditelji procenjuju da bi tržište nepokretnosti moglo da se stabilizuje tek posle smirivanja geopolitičkih tenzija i završetka najvećih infrastrukturnih objekata u zemlji.

Cene građevinskog materijala u Srbiji rastu od početka godine, dobavljači tvrde da se cenovnici menjaju iz nedelje u nedelju i da su rokovi isporuke produženi. Na stovarištu u Zaječaru je velika potražnja za građevinskim materijalom.

Vladan Jeličić sa stovarišta "Oktopod" u Zaječaru kaže da se oseća mala nestašica u delu opekarija, u delu crepa i u delu beton-blokova.

- Tako da verovatno postoji neki razlog zašto je to tako. Naše neke pretpostavke su da se mnogo više zida po Beogradu, po zapadnoj Srbiji - navodi Jeličić.

Najviše su poskupeli stiropor, armatura i gips-kartonske ploče.

Cena kvadrata u Vranjačkoj Banji dostigla više od 2.000 evra

Jedno od 28 aktivnih gradilišta u Vrnjačkoj Banji jeste stambeno-poslovni kompleks "Bombona'9", u kojem je već prodato 65 odsto stanova.

Nataša Luković iz projekta "Bombona" u Vrnjačkoj Banji ističe da je cena 2.000 evra plus PDV.

- Počeli smo sa cenom od 1.700, 2024. godine. U skladu sa poskupljenjima materijala tako i cena raste - navodi Lukovićeva.

Ona dodaje da ljudi koji su potpisali ugovor po ceni dogovorenoj u tom trenutku zadržavaju istu cenu.

- Sada novi klijenti koji dolaze... u narednim mesecima će verovatno biti poskupljenje - dodaje Lukovićeva.

U Beogradu sve skuplji kvadrati

I u prestonici je sve više kranova; kvadrat stana u novogradnji košta od 3.000 pa i do 15.000 evra.

Uroš Đaković, investitor kompanije "Blok propertis", kaže da trenutno mogu da vide da ova kriza utiče samo na završne materijale.

- Ono što najviše utiče jeste završni radovi u smislu stolarija, keramika i sve ostalo. To je sada skočilo od 5 do 15 odsto i ne samo da je skočilo od 5 do 15 odsto nego u pregovorima sa dobavljačima nam traže dosta avansa - ističe Đaković.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Miloš Mitić iz agencije za nekretnine "Siti ekspert" navodi da će, ukoliko se kriza produži, potencijalno još više poskupeti materijali koji se koriste u gradnji.

- Samim tim će i logistika poskupeti zbog skoka cene nafte i mi u toj nekoj situaciji možemo očekivati da investitor zbog povećanja troška gradnje prebaci cenu kvadrata na krajnjeg korisnika - kaže Mitić.

Poskupljenja (ne)opravdana

Kako da u takvoj situaciji građani sa prosečnim platama stignu do krova nad glavom?

Danijela Rabrenović, arhitekta iz Beograda, kaže da na cenu kvadrata stana utiče štošta.

- Između ostalog je i najveći činilac te cene cena lokacije. Postoje ljudi koji su došli do tih lokacija koje se nalaze na odličnim mestima. U zakupu od 99 godina ili kroz kupovinu starih fabrika, tako da bi oni sada mogli da praktično odigraju jednu tržišnu utakmicu i spuste cene stanova kako bi normalan i prosečan građanin mogao da dođe do svog stambenog prostora i da na taj način reši životno pitanje - objašnjava Rabrenovićeva.

I dok investitori i izvođači radova već koriguju troškove gradnje, deo dobavljača smatra da su neka poskupljenja opravdana zbog ratnih sukoba i nestašica sirovina, ali i upozoravaju da na tržištu, posebno u većim gradovima, cene rastu bez realnog osnova. To znači da bi u narednom periodu stanovi i poslovni prostori mogli dodatno da poskupe.