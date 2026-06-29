Građevinski materijal sve skuplji: Dobavljači diži cene zbog nestašice sirovina i skupljeg transporta
Uredbom, koja važi do jula, država je ograničila uvoz pojedinih strateških proizvoda poput cementa, čelika i armature, a graditelji procenjuju da bi tržište nepokretnosti moglo da se stabilizuje tek posle smirivanja geopolitičkih tenzija i završetka najvećih infrastrukturnih objekata u zemlji.
Cene građevinskog materijala u Srbiji rastu od početka godine, dobavljači tvrde da se cenovnici menjaju iz nedelje u nedelju i da su rokovi isporuke produženi. Na stovarištu u Zaječaru je velika potražnja za građevinskim materijalom.
Vladan Jeličić sa stovarišta "Oktopod" u Zaječaru kaže da se oseća mala nestašica u delu opekarija, u delu crepa i u delu beton-blokova.
- Tako da verovatno postoji neki razlog zašto je to tako. Naše neke pretpostavke su da se mnogo više zida po Beogradu, po zapadnoj Srbiji - navodi Jeličić.
Najviše su poskupeli stiropor, armatura i gips-kartonske ploče.
Cena kvadrata u Vranjačkoj Banji dostigla više od 2.000 evra
Jedno od 28 aktivnih gradilišta u Vrnjačkoj Banji jeste stambeno-poslovni kompleks "Bombona'9", u kojem je već prodato 65 odsto stanova.
Nataša Luković iz projekta "Bombona" u Vrnjačkoj Banji ističe da je cena 2.000 evra plus PDV.
- Počeli smo sa cenom od 1.700, 2024. godine. U skladu sa poskupljenjima materijala tako i cena raste - navodi Lukovićeva.
Ona dodaje da ljudi koji su potpisali ugovor po ceni dogovorenoj u tom trenutku zadržavaju istu cenu.
- Sada novi klijenti koji dolaze... u narednim mesecima će verovatno biti poskupljenje - dodaje Lukovićeva.
U Beogradu sve skuplji kvadrati
I u prestonici je sve više kranova; kvadrat stana u novogradnji košta od 3.000 pa i do 15.000 evra.
Uroš Đaković, investitor kompanije "Blok propertis", kaže da trenutno mogu da vide da ova kriza utiče samo na završne materijale.
- Ono što najviše utiče jeste završni radovi u smislu stolarija, keramika i sve ostalo. To je sada skočilo od 5 do 15 odsto i ne samo da je skočilo od 5 do 15 odsto nego u pregovorima sa dobavljačima nam traže dosta avansa - ističe Đaković.
Miloš Mitić iz agencije za nekretnine "Siti ekspert" navodi da će, ukoliko se kriza produži, potencijalno još više poskupeti materijali koji se koriste u gradnji.
- Samim tim će i logistika poskupeti zbog skoka cene nafte i mi u toj nekoj situaciji možemo očekivati da investitor zbog povećanja troška gradnje prebaci cenu kvadrata na krajnjeg korisnika - kaže Mitić.
Poskupljenja (ne)opravdana
Kako da u takvoj situaciji građani sa prosečnim platama stignu do krova nad glavom?
Danijela Rabrenović, arhitekta iz Beograda, kaže da na cenu kvadrata stana utiče štošta.
- Između ostalog je i najveći činilac te cene cena lokacije. Postoje ljudi koji su došli do tih lokacija koje se nalaze na odličnim mestima. U zakupu od 99 godina ili kroz kupovinu starih fabrika, tako da bi oni sada mogli da praktično odigraju jednu tržišnu utakmicu i spuste cene stanova kako bi normalan i prosečan građanin mogao da dođe do svog stambenog prostora i da na taj način reši životno pitanje - objašnjava Rabrenovićeva.
I dok investitori i izvođači radova već koriguju troškove gradnje, deo dobavljača smatra da su neka poskupljenja opravdana zbog ratnih sukoba i nestašica sirovina, ali i upozoravaju da na tržištu, posebno u većim gradovima, cene rastu bez realnog osnova. To znači da bi u narednom periodu stanovi i poslovni prostori mogli dodatno da poskupe.
Biznis Kurir/RTS