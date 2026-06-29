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Kako je navedeno na berzama u 9.00 časova, nemački DAX je u porastao za 0,10 odsto, moskovski MOEX je pao za 0,57 odsto, francuski CAC 40 porastao za 0,27 odsto, a pao za britanski FTSE 100 za 0,19 odsto.

Evropski fjučersi gasa za jul su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 51 evro za megavat-sat ili 505 evra za 1.000 kubnih metara.

Vrednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara.

Cena zlata je porasla je na 4.072,60 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,88 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je pao je za 0,24 odsto, S&P 500 pao za 0,05 odsto, a Nasdak (Nasdaq) za 0,24 odsto.

Kineski berzanski indeks Hang Seng (HSI) porastao je za 1,91 odsto na 23.079,50, a Shanghai Shenzhen CSI 300 porastao za 1,21 odsto na 4.926,92 poena.