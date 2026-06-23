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Ovo je najniži nivo cena u poslednja tri meseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi snabdevanja, prenosi portal Trejding ekonomiks.

Nemački DAX je pao za 1,03 odsto, moskovski MOEX za 0,32 odsto, francuski CAC 40 za 0,55 odsto, a britanski FTSE 100 za 0,66 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara.

Biznis Kurir/Telegraf

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