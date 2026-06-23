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Vlada Srbije odlučila je da produži važenje Uredbe o ograničenju cena naftnih derivata za još 60 dana. Tim povodom, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislav Mićović, izjavio je da će tokom tog perioda pokušati da argumentovano pokaže zbog čega više nema potrebe za administrativnim ograničavanjem cena. Istakao je i da Vlada, ukoliko dođe do novog pogoršanja situacije, može odmah da reaguje, kao i da cene goriva ni bez ove uredbe neće "eksplodirati".

U naredna dva meseca maksimalna maloprodajna cena za evro dizel i evro premijum BMB 95 određivaće se na osnovu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar. Za poljoprivrednike je predviđena cena evro dizela od 184 dinara po litru.

Mićović podseća da je ovo već peta godina kako država određuje najviše dozvoljene cene goriva, iako bi, prema njegovim rečima, takve mere trebalo da služe kao kratkoročno rešenje u vanrednim okolnostima.

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Kako navodi, dugotrajna regulacija otežava naftnim kompanijama planiranje poslovanja i investicija, ali smatra da bi odluka o produženju uredbe na 60 dana mogla da bude signal da se razmatra postepeno vraćanje tržišnih principa.

- Ovo je peta godina da Vlada reguliše cene i u tim periodima je bilo zaista ozbiljnih perioda gde je to bilo sasvim korektno i prihvatljivo za sve, i za potrošače i za naftni sektor. Ali kada god su te nagle promene, ne možete vi administrativnim putem, sve da imate najbolju nameru, ne možete da oslikate tržišna kretanja, jednostavno je nemoguće - rekao je Mićović.

Govoreći o narednom periodu, Mićović je naveo da će biti pokrenuta inicijativa kojom će se, kroz argumente i analize, pokazati da dalje regulisanje cena nije neophodno. Takođe je naglasio da ni bez državne intervencije ne očekuje nagli rast cena goriva.

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- Mi smo tražili, recimo, u nekoliko navrata da se na auto-putu u ovom periodu velikog tranzita, da se tu oslobode cene. Bile bi možda dva, tri dinara više cene na samom auto-putu - naveo je Mićović.

Prema njegovim rečima, država bi u svakom trenutku mogla ponovo da uvede ili pooštri mere ukoliko bi došlo do novih poremećaja na tržištu, posebno usled eventualnog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku.