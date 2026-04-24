Vlada Srbije produžila je važenje Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte do 8. maja, tako da će akciza na ove derivate ostati nepromenjena, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara po litru.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, nova Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte počinje da se primenjuje danas.

Početkom aprila Vlada Srbije donela je novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo, koje su sada ukupno niže za 25 odsto u odnosu na iznose predviđene Zakonom o akcizama, sa ciljem da se ublaži rast cena naftnih derivata.

Tom odlukom nivo akciza dodatno je smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski propisani nivo.

Kako je tada objavljeno u Službenom glasniku, u periodu od 10. do 24. aprila 2026. godine akciza na bezolovni benzin iznosi 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara.

Vlada Srbije je sredinom marta donela odluku o privremenom umanjenju akciza na derivate nafte za 20 odsto.

Kako su tada naveli iz Ministarstva finansija zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.