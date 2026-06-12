Slušaj vest

Gradska uprava za razvoj i investicije Kragujevca i Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Kragujevca, doneli su rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat skladištenog kompleksa u Radnoj zoni Grošnica (ulica Raje Vuksanovića 25), budući da ovaj objekat neće imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Konstatovano je da za predmetni objekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, budući da se za planirane karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za izgradnju, korišćenje i održavanje ove vrsta objekata, kao i odgovarajućih mera zaštite koje su utvrđene navedenim rešenjem, odnosno uslova koje su utvrdili drugi ovlašćeni organi i organizacije, ne očekuju značajni negativni uticaji na činioce životne sredine u toku izvođenja i korišćenja projekta.

Nosilac (investitor) projekta je preduzeće CTP Phi doo iz Beograda.

Obaveštenje je objavljeno na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.

Priprema za izgradnju ovog velikog proizvodno-skladišnog kompleksa je u toku, a projekat je podeljen u tri faze.

Glavna namena objekta je da postane moderan logistički prostor za skladištenje i laku industriju i da ojača privrednu zonu Kragujevca.