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Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće u petak, 31. jula 117,3963 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Zvanični srednji kurs evra ostaje na stabilnom nivou, bez značajnijih promena na dnevnom i mesečnom nivou.

Kada je u putanju američka valuta zvanični kurs dinara prema dolaru iznosi 102,0128 dinara za jedan dolar.

U odnosu na prethodni dan, dinar je oslabio prema dolaru za 0,6%, dok je na mesečnom nivou slabiji za 1,1%, objavila je NBS.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, dinar je jači prema dolaru za 0,6%.

Domaća valuta zadržava stabilnost prema evru, dok se manja promena beleži u odnosu na američku valutu usled kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu.