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Organizovani u okviru projekta EU za cirkularnu ekonomiju u Srbiji i održani kao deo ovogodišnjih aktivnosti EU Zelene nedelje u Srbiji, događaji su predstavili rezultate ostvarene kroz direktnu saradnju sa srpskim kompanijama i istražili mogućnosti za dalje unapređenje praksi cirkularne ekonomije u poslovanju.

Seminari su okupili predstavnike pet partnerskih kompanija na projektu – Jasmil, PS Fashion, Dax Intimo, Global Sistem Kooperativa i Ribella Foods – kao i predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine, Delegacije Evropske unije u Srbiji, poslovnih udruženja i drugih relevantnih aktera.

Smanjenje otpada

Tokom protekle godine, kompanije su sarađivale sa ekspertima za cirkularnu ekonomiju kako bi identifikovale mogućnosti za unapređenje efikasnosti korišćenja resursa, smanjenje otpada i jačanje konkurentnosti kroz prilagođene Akcione planove za cirkularnu ekonomiju. U okviru projekta učestvovale su i u studijskim posetama vodećim evropskim centrima inovacija u tekstilnom i prehrambenom sektoru, gde su se upoznale sa najboljim evropskim primerima cirkularnih inovacija i održive proizvodnje.

Foto: Evropska kuća

Otvarajući seminare, Andreja Vidal, menadžerka programa u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, istakla je značaj podrške privredi u procesu prelaska na cirkularnu ekonomiju.

- Posvećenost kompanija usvajanju zelenih i cirkularnih praksi jasno pokazuje da prepoznaju ekonomsku, ekološku i društvenu vrednost takvog pristupa. Evropska unija podržava ove napore i ostaje snažan partner Srbije u zelenoj tranziciji, u potpunosti usklađenoj sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Ova promena zahteva zajedničko delovanje vlade, privrede, akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih partnera kako bismo izgradili održivu i otpornu budućnost - rekla je Vidal.

U ime Ministarstva zaštite životne sredine, pomoćnica ministra Teodora Spasojević naglasila je značaj saradnje između institucija i privrede.

Spremni za tranziciju

- Prelazak na cirkularnu ekonomiju ne može biti ostvaren samo delovanjem javnih institucija. Potrebna je aktivna saradnja sa kompanijama koje su spremne da inoviraju, investiraju i predvode promene svojim primerom. Iskustva predstavljena danas pokazuju da su srpske kompanije spremne da prihvate ovu tranziciju i da principi cirkularne ekonomije mogu doneti opipljive koristi i privredi i životnoj sredini.

Foto: Evropska kuća

Tokom seminara, kompanije učesnice predstavile su ključne projekte iz svojih Akcionih planova za cirkularnu ekonomiju i razgovarale o mogućnostima finansiranja budućih investicija u ovoj oblasti.

Govoreći o rezultatima projekta, Bojana Perović iz kompanije Jasmil istakla je da su se tokom izrade Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju fokusirali na smanjenje tekstilnog otpada u najranijim fazama proizvodnje.

- Analiza je pokazala da unapređenja u krojenju i planiranju proizvodnje mogu doneti značajne rezultate. Mere koje smo razvili trebalo bi da smanje udeo tekstilnog otpada u ulaznim materijalima za oko 5%, što predstavlja važan korak ka efikasnijem korišćenju resursa i održivijem poslovanju - rekla je perović.

Romana Hrnjez iz kompanije Ribella Foods naglasila je da je projekat pomogao kompaniji da detaljnije sagleda potrošnju resursa i prepozna konkretne mogućnosti za unapređenje efikasnosti.

Optimizacija sistema hlađenja

- Kao prioritetnu meru izdvojili smo optimizaciju sistema hlađenja, koja bi trebalo da smanji potrošnju vode i omogući bolje iskorišćenje otpadne toplote. Verujemo da će ova unapređenja doneti koristi i životnoj sredini i efikasnosti našeg poslovanja - istakla je Hrnjez.

Foto: Evropska kuća

Događaji su takođe istakli značaj saradnje između javnih institucija, privrede i razvojnih partnera u podršci investicijama i inovacijama u oblasti cirkularne ekonomije. Uz učešće organizacija kao što su Privredna komora Srbije, Tekstilni klaster FACTS, NALED i Fond za inovacionu delatnost, projekat doprinosi širenju znanja i praktičnih rešenja među širom zajednicom srpskih kompanija.

Seminari predstavljaju važnu prekretnicu u okviru projekta EU za cirkularnu ekonomiju u Srbiji, koji nastavlja da pruža podršku opštinama, kompanijama i građanima Srbije u tranziciji ka održivijoj i resursno efikasnijoj ekonomiji.

Projekat EU za cirkularnu ekonomiju u Srbiji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz finansijsku podršku Evropske unije i tehničku pomoć kompanija NTU International i Global Factor.