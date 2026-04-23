Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Vlada Srbije usvojila je danas Program razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2026–2030. godine, zajedno sa Akcionim planom za period 2026–2027. godine.

Ministarka Sara Pavkov ocenila je da se ovim strateškim dokumentom nastavlja tranzicija sa linearnog na cirkularni model razvoja, koji je zasnovan na racionalnom korišćenju resursa, energije, znanju, inovacijama i digitalizaciji.

- Usvajanje Programa razvoja cirkularne ekonomije za period 2026–2030. godine predstavlja važan korak u jačanju sistema javnih politika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Ovim dokumentom postavljamo jasan okvir za nastavak tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji, koja podrazumeva efikasnije korišćenje resursa, smanjenje otpada i jačanje konkurentnosti privrede, uz oslanjanje na znanje, inovacije i digitalizaciju. Program je zasnovan na racionalnom korišćenju resursa, smanjenju otpada, primeni inovacija i digitalizacije, kao i usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije - rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da su programom definisane prioritetne oblasti delovanja, uključujući upravljanje otpadom, vodama, hemikalijama, razvoj obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i jačanje inovacija i podizanje svesti javnosti.

- Program objedinjuje ključne aktere – od privrede i lokalnih samouprava do naučne zajednice i građana. Kroz jasno definisane ciljeve i mere stvaramo uslove za praktičnu primenu cirkularnih modela, unapređenje upravljanja otpadom, razvoj zelenih javnih politika i jačanje kapaciteta na lokalnom nivou. Program postavlja jasne osnove za dugoročnu transformaciju privrede i društva, jačanje konkurentnosti i zaštitu životne sredine, uz istovremeno unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje održivog razvojnog modela. Naš cilj je da cirkularna ekonomija postane standard u razvojnim politikama i praksi, a ne izuzetak - rekla je Pavkov.