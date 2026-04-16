Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas važne ugovore o sufinansiranju realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2026. godini, čime je nastavljen kontinuiran rad na jačanju i unapređenju komunalne infrastrukture u gradovima i opštinama širom Srbije.

Foto: Milana Pavković

- Ovim ugovorima zajedno ćemo napraviti značajan i konkretan korak ka sistemskom i održivom unapređenju sistema upravljanja otpadom u gradovima i opštinama širom Srbije. Mi smo raspisali Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2026. godini sa jasnim ciljem - da podržimo lokalne samouprave u unapređenju komunalne infrastrukture i sistema upravljanja otpadom. Ono što me posebno raduje jeste što su izabrani izuzetno kvalitetni projekti u 17 jedinica lokalne samouprave, za koje su opredeljena sredstva u iznosu od 350 miliona dinara - rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da ovi projekti znače konkretne promene na terenu – od nabavke mobilnih linija za tretman otpada, preko izgradnje reciklažnih centara i dvorišta, do nabavke specijalizovanih vozila za sakupljanje otpada.

- Značajan broj jedinica lokalne samouprave, među kojima su Topola, Mladenovac, Ruma, Novi Kneževac, Bački Petrovac, Užice i Vlasotince, biće upravo zahvaljujući ovoj podršci u prilici da nabavi specijalizovana vozila za prikupljanje komunalnog otpada, dok će Opština Mali Zvornik nabaviti specijalizovano plovilo za sistemsko uklanjanje plutajućeg otpada sa Zvorničkog jezera. Od posebnog značaja je i projekat Opštine Boljevac, koji se odnosi na zaštitu putnog pojasa i parcela pored nesanitarne deponije Obla, kroz izgradnju zaštitne ograde oko deponije - rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaje jedan od naših strateških prioriteta, koji sprovodimo kroz konkretne projekte i investicije na terenu, a upravo kroz zajednički rad države i lokalnih samouprava možemo da postignemo vidljive i održive rezultate.