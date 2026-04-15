Danas je svečano obeležen završetak radova na izgradnji sanitarne deponije, kao najvažnijeg elementa kompleksnog regionalnog centra za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava", u mestu Kalenić, u opštini Ub, prvog od mnogih regionalnih centara koji će se izgraditi širom Srbije.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla da je ovo ubedljivo najveći ekološki projekat u oblasti upravljanja otpadom decenijama unazad, koji otvara novo poglavlje u sistemu upravljanja otpadom u našoj zemlji!

- Dugo smo čekali ovaj dan. Mnogo je truda, rada i neprospavanih noći iza svih nas, ali kada sumiram — vredelo je! Ova lokacija je nekada bila površinski kop u okviru rudarskog basena Kolubara, a danas umesto degradiranog područja imamo moderan zeleni infrastrukturni sistem na oko 40 hektara, gde smo i mi danas simbolično posejali travu. Benefite ovog savremenog sistema, uz stalni monitoring i visok nivo zaštite životne sredine, osetiće više od pola miliona ljudi i 15 lokalnih samouprava koje gravitiraju ka ovoj lokaciji – Ub, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Vladimirci, Koceljeva, Loznica, Valjevo, Mali Zvornik, Krupanj, Obrenovac, Ljubovija, Lazarevac, Barajevo - rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla i da će ovaj regionalni centar ubrzo početi sa probnim radom, a za godinu dana biće potpuno funkcionalan i operativan. Prve dopremljene količine otpada se očekuju već tokom leta, a planirano je da se na ovom mestu godišnje odloži 165.000 tona otpada.

- Naša misija je zasnovana na jasnoj viziji razvijene i moderne Srbije, koju je postavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Do 2030. godine izgradićemo ili unaprediti regionalne centre od severa do juga Srbije! Uz već operativne regionalne centre, imaćemo moderne sisteme za upravljanje otpadom i u Somboru, Novom Sadu, Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Ubu, Novoj Varoši i Pirotu. Do iste godine 2030, više od 3,7 miliona stanovnika u čak 80 gradova i opština će imati rešen sistem za upravljanje otpadom, koji će tretirati 1,4 miliona tona otpada godišnje. Da građani bolje razumeju, danas radimo da bi do 2030. godine svaki drugi kilogram komunalnog otpada bio bezbedno odložen na sanitarnu deponiju - objasnila je Pavkov.

Ministarka je dodala i da je realizacija ovog, najvećeg zelenog projekta u oblasti upravlja otpadom je pravi primer kako izgleda sloga na delu.

- Ovako izgleda lice Srbije koje ima jasan cilj i gde svi rade u istom pravcu za dobrobit svih. Hvala kolegi, ministru Glišiću koji je, kao nekadašnji predsednik opštine Ub, odlično razumeo koliko je ovakav projekat važan za građane i životnu sredinu, hvala i predsedniku Jovanović Džajiću, koji je odgovorno i predano nastavio tim putem, kao i direktoru Petroviću koji će svojim iskustvom i posvećenošću voditi ovaj sistem dalje. Veliku zahvalnost dugujemo i našim međunarodnim partnerima EBRD i AFD na podršci, kako kroz kreditnu liniju, tako i kroz ekspertizu i iskustvo koje su doneli. Realizacija ovog projekta najbolji je dokaz da ako radimo zajedno možemo sve - zaključila je Pavkov.