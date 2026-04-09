Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas ugovor sa gradonačelnicom Smedereva Jasminom Vojinović za realizaciju druge faze sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije u Godominskom polju.

Zahvaljujući ovom ugovoru, rešiće se jedan od najvećih ekoloških izazova u Smederevu, a za tu namenu Ministarstvo zaštite životne sredine je opredelilo blizu 420 miliona dinara.

- Ovo je zaista velika vest za građane Smedereva, jer ćemo rešiti višedecenijski problem koji ih je mučio. Ovim ugovorom krećemo sa drugom fazom sanacije i zatvaranja nesanitarne deponije u Godominskom polju, nakon čega će, na mesto stare deponije građani dobiti jednu lepu zelenu površinu. U drugoj fazi projekta na preostalim delovima deponije biće izgrađeni degazacioni bunari i postavljena nepropusna folija, čime će se sprečiti uticaj na površinske i podzemne vode - rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla i da je ovo samo deo seta mera koje Ministarstvo kontinuirano sprovodi u cilju sistemskog rešavanja pitanja upravljanja otpadom na teritoriji ovog grada.

- Mi smo već, u blizini nesanitarne deponije koju zatvaramo, izgradili savremenu transfer stanicu velikog kapaciteta sa sistemom za separaciju otpada, koja će primati kompletan otpad sa teritorije grada Smedereva, uključujući sva seoska područja. Zajedno ćemo zaista promeniti ekološku sliku Smedereva! Sve pohvale za gradonačelnicu i ceo njen tim, koji su obezbedili 11 novih kamiona koji im stižu tokom leta i dodatnu opremu za sakupljanje otpada za okolna sela, čime će u potpunosti pokriti ceo grad kada je u pitanju odvoženje otpada - rekla je Pavkov.