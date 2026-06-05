Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

U brojnim domovima širom regiona i dalje se može videti isti prizor - goblen sa motivom “Kosovka devojka” iznad kauča, u hodniku ili u spavaćoj sobi.

U mnogim slučajevima, stoji tu decenijama, do te mere da ga ukućani više ni ne primećuju.

Prekriveni tragovima vremena

Blago izbledeli od sunca i prekriveni tragovima vremena, za većinu vlasnika gobleni su deo enterijera iz doba bivše Jugoslavije, ukras bez posebnog značaja ili priče.

Iako je nekada bio gotovo standardni deo domaćinstava, danas je goblen sa motivom “Kosovka devojka” sve traženiji među kolekcionarima.

Na tržištu se mogu pronaći primerci koji se prodaju po različitim cenama - od nekoliko desetina evra pa sve do više od 1.000 evra.

Kakve su cene?

Najveće razlike u ceni ne zavise samo od motiva, već i od detalja koji često nisu vidljivi na prvi pogled. Prema stanju na tržištu, najčešće se prodaju jednostavniji primerci (od 50 do 150 evra), naročito ako su manjih dimenzija ili bez originalnog rama.