Saradnja Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja se intenzivnim radom u Beogradu. Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je početak plenarnih sastanaka sa delegacijom MMF-a, koja će u Srbiji boraviti do 5. maja. Glavna tema razgovora je treća revizija aktuelnog PCI aranžmana, a fokus će biti na makroekonomskim pokazateljima, sprovođenju reformi i izazovima koje nameće globalna ekonomska situacija.

- Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u poseti Srbiji, a naši zvanični razgovori započeli su jutros plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije.

MMF će boraviti u Srbiji do 5. maja, povodom trećeg razmatranja aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI). Tokom posete ćemo razgovarati o aktuelnim makroekonomskim pokazateljima naše zemlje, reformama koje sprovodimo, realizaciji aktuelnog aranžmana, ali i o svim izazovima koji postoje u kontekstu globalnih dešavanja.

Inače, tokom prethodne nedelje sam boravio na Prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu. Tom prilikom je naša delegacija imala čitav niz važnih susreta, sa zvaničnicima MMF-a, Svetske banke, tri renomirane kreditne rejting agencije, kao i sa brojnim investitorima.

U Vašingtonu smo razgovarali o našoj ekonomskoj politici, kao i o merama koje sprovodimo kako bi zaštitili svoju ekonomiju i građane u svetlu svetske energetske krize. Srbija je dobila brojne pohvale za mere koje smo preduzeli kako bismo sačuvali makroekonomsku stabilnost, a mi nastavljamo da, vodeći odgovornu ekonomsku politiku čuvamo naše javne finansije i životni standard građana Srbije - napisao je ministar na svom instagram profilu.

