Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će američki podsekretar za javnu diplomatiju Sara Rodžers u maju doći u Beogradu i potpisati ugovor o učešću SAD na izložbi Ekspo 2027 i istakao da će to otvoriti novu stranicu u saradnji između Srbije i SAD i da je to šansa koju Srbije ne želi da propusti.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje će saradnja SAD i Srbije, zbog Ekspa, biti podignuta na veći nivo i kako vidi najave sa prijema u Vašingtonu da će američke kompanije predstaviti inovacije na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, Mali je podsetio da je jedan od najvećih sponzora Ekspa američka IT kompanija CISCO, kao i da je potpisan ugovor sa američkom kompanijom Archer za demo letove letećih taksija u Beogradu sledeće godine na Ekspu.

Mali je istakao da je sinoćni prijem u srpskoj ambasadi u Vašingtonu bio najposećeniji ikada, kao i da je tema bila predstavljanje Ekspa svim onim koji su danas u Vašingtonu, gde se održava Prolećno zasedanje MMF i SB.

- Poziv koji sam uputio s moje strane bio je da što veći broj kompanija dođe da se predstavi. To je prilika sada kada imate 137 zemalja koje su potvrdile svoje učešće na Ekspu, a biće ih i više od toga. To je jedinstvena prilika za sve kompanije sveta, ne samo američke da pokažu tehnologije, svoje proizvode, pokažu sve ono što su uradili na jednom mestu pred toliko zemalja - naveo je Mali.

Dodao je da će Sara Rodžers, koja je ispred američke administracije zadužena za učešće SAD na Ekspu u Beogradu doći u Beograd u maju, a da je njen šef kabineta na prijemu u rezidenciji imao lep govor.

- Ali Ekspo je ne samo šansa za njih, Ekspo je za Srbiju šansa da sa svim zemljama sveta koje će biti u našoj zemlji unapredimo saradnju, razgovaramo sa njima o politici, kulturi, sportu, obrazovanju, da u raznim oblastima društvenog života unapredimo naše odnose i potpuno promenimo perspektivu s naše strane, brend Srbije i od 2028. godine ubrzamo rast i razvoj upravo na osnovu uspešnog Ekspa koji će biti sledeće godine - rekao je Mali.

Važni susreti u Vašingtonu

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali je sinoć na prijemu u Rezidenciji ambasadora Republike Srbije u Vašingtonu na kome je promovisana Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu pozvao predstavnike najvećih svetskih kompanija da sarađuju sa našom zemljom i budu deo njenog ubrzanog rasta.

Mali se obratio pred više od 250 odabranih zvanica, a među njima je bilo više od 30 ambasadora.

Prisustvovali su i visoki zvaničnici američke administracije, Stejt departmenta, Kongresa i Senata, kao i američkog Ministarstva trgovine i Ministarstva finansija.

Prijemu su prisustvovali predstavnici najvećih kompanija kao što su Apple, Meta, Google, Oracle, globalnog proizvođača poluprovodnika Texas Instruments, jedne od najvećih svetskih energetskih kompanija ExxonMobil, Schneider Electric, međunarodne kompanije za velike infrastrukturne i energetske projekte širom sveta Fluor, NASA, jedne od vodećih globalnih aktera u oblasti aeronautike, svemirskih tehnologija i naprednih sistema Lockheed Martin, prenose beogradski mediji.

Takođe, prisustvovali su i predstanici pionira komercijalnih svemirskih misija i razvoja nove generacije svemirske infrastrukture Axiom Space, vodeće kompanije u oblasti medicinskih tehnologija i inovacija u zdravstvenom sektoru Boston Scientific, Bayer, jedne od najznačajnijih biotehnoloških kompanija na svetu Amgen, kompanije FedEx, Goodyear, globalne inovacione kompanije 3M, Marriott International, McDonald's, Coca-Cola, Booking Holdings...