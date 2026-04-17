Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu, u okviru učešća na Prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke, sa predstavnicima rejting agencije "Fitch".
Siniša Mali sa predstavnicima "Fitch-a": Prvi potpredsednik Vlade sa renomiranom agencijom koja je potvrdila kreditni rejting srbije
Renomirana agencija "Fitch" potvrdila je u januaru dugoročni kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+, uz pozitivne izglede, što predstavlja jasnu potvrdu stabilnih makroekonomskih osnova i odgovorne ekonomske politike koju sprovodi Vlada Srbije.
Ministar Mali sastaće se tokom dana i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani i imaće sastanaka sa Konstituencom.
Prvi potpredsednik vlade Mali održaće sastanak i sa investitorima u organizaciji Bank of America. Prolećno zasedanje MMF i SB održava se od 13. do 18. aprila u Vašingtonu.
