Renomirana agencija "Fitch" potvrdila je u januaru dugoročni kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+, uz pozitivne izglede, što predstavlja jasnu potvrdu stabilnih makroekonomskih osnova i odgovorne ekonomske politike koju sprovodi Vlada Srbije.

Ministar Mali sastaće se tokom dana i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani i imaće sastanaka sa Konstituencom.

Prvi potpredsednik vlade Mali održaće sastanak i sa investitorima u organizaciji Bank of America. Prolećno zasedanje MMF i SB održava se od 13. do 18. aprila u Vašingtonu.