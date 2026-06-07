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Novi Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji, koji je stupio na snagu 1. maja 2026. godine, donosi stroža pravila za trgovce, uključujući jasnije isticanje cena, "pravilo 30 dana" za akcije i unapređenu zaštitu kod digitalnih usluga.

Novi zakon ukida dosadašnju praksu većine trgovaca da uoči velikih sniženja (sezonska, Crni petak i slično) podignu cene, a potom ih snize zato što se ovakva praksa smatra obmanjujućim i više neće biti moguće.

Pravilo "30 dana"

Kako je za Biznis Kurir objasnila Jelica Filipović, pravna savetnica i predstavnica Organizacije potrošača Kragujevca (OPK) "pravilo 30 dana" sprečava trgovce da se bave malverzacijama i veštačka sniženja koja nemaju veze sa realnošću.

- Novi zakon je uveo važne novine koje propisuju da prilikom sniženja ta cena mora biti najniža cena u prethodnih 30 dana za taj konkretan proizvod. Nema više manipulacija trgovaca koji podignu cenu proizvoda, pa je onda navodno skinu i to predstave kao sniženja koja nisu realna već samo marketinška i nemaju veze sa realnošću. Zato ovakva praksa više neće biti moguća - istakla je ona.

Sniženje u radnji do 70 odsto Foto: Shutterstock

Kada je u pitanju kupovina preko interneta potrošači su i ranije imali pravo na odustanak, a sada su dodatne novine koje dodatno štite prava kupaca.

- Kada kupite neki proizvod onlajn, odnosno van poslovnih prostorija trgovca, potrošač ima rok od 14 dana da odustane od te kupovine i to bez obrazloženja. Uslov je da robu ne koristi čime joj se umanjuje vrednost. Recimo, kupite patike onlajn, probate i po kući, ali vam nešto ne odgovara - veličina, boja, izgled ili vam se jednostavno više ne sviđaju, vi imate pravo da ih vratitte u roku od 14 dana i da dobijete povrat kompletnog novca kojim je plaćena roba, kao i troškove dostave. Jedini trošak koji snosi potrošač je povrat robe. Ukoliko ih nosite napolju i postoje tragovi korišćenja gubite pravo na odustanak zato što te patike treba da se vrate u prodaju, a ne mogu ukoliko su korišćene - objasnila je Filipovićka.

Obaveze trgovinskih lanaca Prema novom Zakonu o zaštiti potrošača trgovinski lanci su obavezni da na svojoj internet stranici, kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka ažuriraju cenovnik pri svakoj promeni cene, u realnom vremenu. Ovi podaci moraju uvek da odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani.

Foto: Privatna arhiva

Ukoliko kupite patike u radnji ni ranije, ni sada, ne postoji mogućnost odustanka već od dobre volje trgovca zavisi da li će vam izaći u susret i vratiti novac za kupljenju robu. U slučaju da niste zadovoljni imate pravo na reklamaciju što je drugačiji postpuka od odustanka.

Usklađenost sa evropskim propisima

Novi zakon, kako objašnjava naša sagovornica, usklađen je sa evropskim propisima, ali i sa specifičnostima našeg tržišta.

- Novi zakon, recimo, pomerio je rok za teret dokazivanja za nesaobraznost robe (kvar ili neispravnost proizvoda) koji je nekad bio šest meseci, a sada je taj teret na trgovce pomeren na godinu dana. Novi zakon o potrošačima uglavnom ima implementirane odredbe zakona odnosno načela o zaštiti potrošača koji se primenjuju u zemljama EU - dodala je ona.

U slučaju problema, Filipovićka savetuje potrišače da se uvek najpre obrate nekoj od organizacija za zaštitu potrošača, pre svega zato što će to za njih biti jeftinije.

- Postoje dva načina da potrošači ostavare svoja prava u situacijama kada u postpuku reklamacije trgovac ne prihvati njihovu reklamaciju. Ja uvek savetujem da se jave nekoj od naših organizacija zato što je to za potrošača potpuno besplatno. To znači da ne moraju angažovati i platiti advokata. Kad je teret dokazivanja na trgovcu, mi insitiramo da nam dokaže na koji način je on došao do zaključka i po kom osnovu je odbio reklamaciju. Međutim, ukoliko prođe tih 12 meseci, pa teret dokazivanja više nije na trgovcu već na potrošaču, tada, ukoliko smo u mogućnosti, mi pomognemo potrošaču i pribavimo stručno mišljenje. Kako se ova usluga najčešće plaća možemo da uputimo potrošača kako da pribavi stručno mišljenje, recimo tehnologa, da nama dostavi dokument i da mi rešimo problem sa trgovcem, a u korist potrošača - poručila je Jelica Filipović pravna savetnica i predstavnica Organizacije potrošača Kragujevca.