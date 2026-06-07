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Iako je do popunjavanja liste želja sa srednjim školama ostalo (samo) mesec dana, neki osmaci još nisu odlučili šta žele da upišu i čime da se bave u budućnosti.

Smer za masera u okviru medicinskih škola, Framaceutsko-fizioterapeutske škole prema poslednjim podacima, izuzetno popularan i donosi dobru zaradu - čak 30 evra po tretmanu od 45 minuta.

Savo Ilić je pre dve godine završio Medicinsku školu u Beogradu i to smer "Maser".

Još pri kraju školovanja zaposlio se u jednom velnes centru u kom radi i dalje. Osim tog posla, radi i privatno, pa tako jedan tretman masaže u trajanju od 45 minuta naplaćuje 30 evra.

Kaže da maser ima "alat u rukama", a to su same ruke i da su one danas na ceni.

- Živimo u takvom vremenu da svaka treća osoba, bila to žena ili muškarac, ide na redovne masaže. Ljudi ubrzano žive, rade, mnogi sede na poslu i onda se dosta okreću masažama. Ja sam prve klijente 'uhvatio' time što sam išao po kućama, bio sam terenski maser i to je nešto najbolje što sma uradio - priča ovaj mladić.

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Kako dalje objašnjava, njegova putanja počela je od srednje Medicinske škole u Beogradu.

- Bio sam vrlodobar đak. Nisam bio glup, nego nisam želeo da učim. Na prijemnom ispitu nakupio sam bodove i sećam se, imao sam oko 62-63 kad sam konkurisao za masera. Još sam bio među najboljima s bodovima. Tada nije bila navala na ovaj smer jer se nekako smatrao da je za onu "lošiju decu", samim tim što je trogodišnji smer - priča on.

Odeljenje je bilo i svi oni su, kaže Savo, našli posao iz prve.

- Konkretno ja sam se zaposlio još u trećoj godini. Zapravo, to nije bio posao, bio sam maloletan, pa je više bila praksa. Ali sam dobijao parice, skupljao svoje klijente i oni su posle tražili da ih ja masiram. Na tom poslu sam i ostao kada sam završio školu, uporedo sam bio terenski maser. Nosio sam sto sa sve opremom i to i dan-danas radim za posebnu klijentelu - dodaje on.

Na pitanje kakva je zarada, kaže - i više nego dobra.

- Tretmani se prodaju po različitoj ceni, u skladu sa vrstom masaže. Ali neka prosečna cena je 30 evra za nekih 45 minuta. Ima i onih od 50, 60, pa i 70. To su skuplje varijante masaža sa izuzetno skupim preparatima, tehnikama i algama itd.

U kojim školama se nalazi smer za masera

Smer za masera nalazi se u srednjoj Medicinskoj školi u Beogradu.

Kako stoji u opisu ovog profila, maser je profesionalac koji uz pomoć određenih aparata i rukama opušta mišiće tela i tako smanjuje bol i napetost.

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Tokom školovanja stiče znanja i veštine sa kojima učenici mogu da se zaposle u bolnicama, banjama, spa centrima, centrima za kozmetiku i estetiku.

To je potvrdio i nastavnik u jednoj medicinskoj školi Miodrag Arsić.

- Znanja i veštine koje učenici steknu tokom školovanja, omogućavaju im da pokrenu sopstveni biznis. Učenik uči sve o masažama i tehnikama ruku, pa tako uči da primenjuje sportske, kozmetičke, terapijske, relaksacione masaže - kaže nastavnik.

Naglašava da je početna plata masera 1.000 evra, s tim što skoro svaki od svršenih srednjoškolaca, osim tog sigurnog posla koji imaju, rade i privatno.

- Ako imaju i dva-tri klijenta nedeljno po 2.000-3.000 dinara, a sigurno imaju i više plus onih 1.000 evra, oni na kraju izađu kao neki početnik ajtijevac. Verujte.

Osim u medicinskim školama, smer postoji i u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi na Zvezdari.

Interesantno je, dodaje sagovornik, da se mnogi đaci prebacuju iz četvorogodišnje škole, recimo fizioterapeutske, u odeljenje masera.

- Zato što vide kakva je zarada. Pritom, danas ima raznoraznih kurseva i edukacija na tu temu, čemu se mnoga deca okreću, pa čak i oni u dvadesetim godinama koji su promašili zanimanje, a osećaju da imaju to nešto u rukama i počnu s masažama. Nikad nije kasno - poručuje on.

Što se tiče potrebnih bodova za upis ovog smera, situacija je nešto izmenjena u odnosu na raniji period.

Konkretno, pre dve godine za upis na smer maser bilo je potrebno najmanje 69 poena.