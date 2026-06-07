Samo tri godine srednje škole, a plata odlična: Za 45 minuta zarade 30 evra, posao ih čeka čim izađu iz klupe
Iako je do popunjavanja liste želja sa srednjim školama ostalo (samo) mesec dana, neki osmaci još nisu odlučili šta žele da upišu i čime da se bave u budućnosti.
Smer za masera u okviru medicinskih škola, Framaceutsko-fizioterapeutske škole prema poslednjim podacima, izuzetno popularan i donosi dobru zaradu - čak 30 evra po tretmanu od 45 minuta.
Savo Ilić je pre dve godine završio Medicinsku školu u Beogradu i to smer "Maser".
Još pri kraju školovanja zaposlio se u jednom velnes centru u kom radi i dalje. Osim tog posla, radi i privatno, pa tako jedan tretman masaže u trajanju od 45 minuta naplaćuje 30 evra.
Kaže da maser ima "alat u rukama", a to su same ruke i da su one danas na ceni.
- Živimo u takvom vremenu da svaka treća osoba, bila to žena ili muškarac, ide na redovne masaže. Ljudi ubrzano žive, rade, mnogi sede na poslu i onda se dosta okreću masažama. Ja sam prve klijente 'uhvatio' time što sam išao po kućama, bio sam terenski maser i to je nešto najbolje što sma uradio - priča ovaj mladić.
Kako dalje objašnjava, njegova putanja počela je od srednje Medicinske škole u Beogradu.
- Bio sam vrlodobar đak. Nisam bio glup, nego nisam želeo da učim. Na prijemnom ispitu nakupio sam bodove i sećam se, imao sam oko 62-63 kad sam konkurisao za masera. Još sam bio među najboljima s bodovima. Tada nije bila navala na ovaj smer jer se nekako smatrao da je za onu "lošiju decu", samim tim što je trogodišnji smer - priča on.
Odeljenje je bilo i svi oni su, kaže Savo, našli posao iz prve.
- Konkretno ja sam se zaposlio još u trećoj godini. Zapravo, to nije bio posao, bio sam maloletan, pa je više bila praksa. Ali sam dobijao parice, skupljao svoje klijente i oni su posle tražili da ih ja masiram. Na tom poslu sam i ostao kada sam završio školu, uporedo sam bio terenski maser. Nosio sam sto sa sve opremom i to i dan-danas radim za posebnu klijentelu - dodaje on.
Na pitanje kakva je zarada, kaže - i više nego dobra.
- Tretmani se prodaju po različitoj ceni, u skladu sa vrstom masaže. Ali neka prosečna cena je 30 evra za nekih 45 minuta. Ima i onih od 50, 60, pa i 70. To su skuplje varijante masaža sa izuzetno skupim preparatima, tehnikama i algama itd.
U kojim školama se nalazi smer za masera
Smer za masera nalazi se u srednjoj Medicinskoj školi u Beogradu.
Kako stoji u opisu ovog profila, maser je profesionalac koji uz pomoć određenih aparata i rukama opušta mišiće tela i tako smanjuje bol i napetost.
Tokom školovanja stiče znanja i veštine sa kojima učenici mogu da se zaposle u bolnicama, banjama, spa centrima, centrima za kozmetiku i estetiku.
To je potvrdio i nastavnik u jednoj medicinskoj školi Miodrag Arsić.
- Znanja i veštine koje učenici steknu tokom školovanja, omogućavaju im da pokrenu sopstveni biznis. Učenik uči sve o masažama i tehnikama ruku, pa tako uči da primenjuje sportske, kozmetičke, terapijske, relaksacione masaže - kaže nastavnik.
Naglašava da je početna plata masera 1.000 evra, s tim što skoro svaki od svršenih srednjoškolaca, osim tog sigurnog posla koji imaju, rade i privatno.
- Ako imaju i dva-tri klijenta nedeljno po 2.000-3.000 dinara, a sigurno imaju i više plus onih 1.000 evra, oni na kraju izađu kao neki početnik ajtijevac. Verujte.
Osim u medicinskim školama, smer postoji i u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi na Zvezdari.
Interesantno je, dodaje sagovornik, da se mnogi đaci prebacuju iz četvorogodišnje škole, recimo fizioterapeutske, u odeljenje masera.
- Zato što vide kakva je zarada. Pritom, danas ima raznoraznih kurseva i edukacija na tu temu, čemu se mnoga deca okreću, pa čak i oni u dvadesetim godinama koji su promašili zanimanje, a osećaju da imaju to nešto u rukama i počnu s masažama. Nikad nije kasno - poručuje on.
Što se tiče potrebnih bodova za upis ovog smera, situacija je nešto izmenjena u odnosu na raniji period.
Konkretno, pre dve godine za upis na smer maser bilo je potrebno najmanje 69 poena.
Biznis Kurir/Mondo