Ovu profesiju u Srbiji danas malo ko bira: Za 10 godina stručnjaci za ovu oblast biće nezamenljivi
Inženjerstvo obnovljivih izvora energije u Srbiji postaje sve značajnije i već se ubraja među zanimanja sa najvećim razvojnim potencijalom u narednim godinama.
U Srbiji se poslednjih godina sve više govori o održivom razvoju, energetskoj nezavisnosti i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva. Iako su neka zanimanja iz ove oblasti još uvek slabo zastupljena, stručnjaci upozoravaju da će upravo ona igrati ključnu ulogu u razvoju zemlje tokom sledeće decenije.
Zvanje inženjer obnovljivih izvora energije trenutno nije među najpopularnijim izborima mladih u Srbiji. Ipak, analize pokazuju da će u narednih 10 godina postati jedno od strateški najvažnijih zanimanja. Razlog leži u tome što Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, mora da ubrza prelazak na čiste i održive izvore energije.
Državni planovi i energetske strategije predviđaju veća ulaganja u solarne elektrane, vetroparkove, biomasu i zeleni vodonik. Ovi projekti zahtevaju veliki broj visoko kvalifikovanih stručnjaka, posebno inženjera sa specijalizovanim znanjem.
Razlozi zbog kojih će ova profesija u Srbiji postati izuzetno tražena uključuju:
- Potrebu za smanjenjem upotrebe uglja i drugih fosilnih goriva
- Usklađivanje sa energetskim i ekološkim standardima EU
- Povećana ulaganja države i privatnog sektora u obnovljive izvore energije
- Rastuću potražnju za domaćim stručnjacima umesto oslanjanja na strane firme
- Industrijsku transformaciju ka održivim i energetski efikasnim modelima
Iako je energetska tranzicija u Srbiji još u ranoj fazi, svi pokazatelji ukazuju na to da će inženjeri obnovljivih izvora energije postati jedan od stubova tržišta rada u bliskoj budućnosti. Ulaganje u ovo obrazovanje danas može doneti ozbiljnu profesionalnu prednost u trenutku kada se ove promene u potpunosti realizuju.
