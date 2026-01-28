Slušaj vest

Inženjerstvo obnovljivih izvora energije u Srbiji postaje sve značajnije i već se ubraja među zanimanja sa najvećim razvojnim potencijalom u narednim godinama.

U Srbiji se poslednjih godina sve više govori o održivom razvoju, energetskoj nezavisnosti i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva. Iako su neka zanimanja iz ove oblasti još uvek slabo zastupljena, stručnjaci upozoravaju da će upravo ona igrati ključnu ulogu u razvoju zemlje tokom sledeće decenije.

Zvanje inženjer obnovljivih izvora energije trenutno nije među najpopularnijim izborima mladih u Srbiji. Ipak, analize pokazuju da će u narednih 10 godina postati jedno od strateški najvažnijih zanimanja. Razlog leži u tome što Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, mora da ubrza prelazak na čiste i održive izvore energije.

Foto: Shutterstock/JSvideos

Državni planovi i energetske strategije predviđaju veća ulaganja u solarne elektrane, vetroparkove, biomasu i zeleni vodonik. Ovi projekti zahtevaju veliki broj visoko kvalifikovanih stručnjaka, posebno inženjera sa specijalizovanim znanjem.

Razlozi zbog kojih će ova profesija u Srbiji postati izuzetno tražena uključuju:

Potrebu za smanjenjem upotrebe uglja i drugih fosilnih goriva

Usklađivanje sa energetskim i ekološkim standardima EU

Povećana ulaganja države i privatnog sektora u obnovljive izvore energije

Rastuću potražnju za domaćim stručnjacima umesto oslanjanja na strane firme

Industrijsku transformaciju ka održivim i energetski efikasnim modelima