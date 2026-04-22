Prvi potpredsednik Vlade Srbije i inistar finansija Siniša Mali objavio je na svom Instagram profilu kako izgledaju ogromne "krtice" odnosno mašine koje iz Kine stiću u Beograd kako bi pomogle u bržem kopanju tunela za Beogradski metro.

- Završena je izgradnja dve TBM mašine, takozvane "krtice“, koje će se koristiti za izgradnju beogradskog metroa. Krtice su napravljene u Kini, a danas je, u fabrici proizvođača CRCHI u kineskom gradu Čangša, počelo fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti "krtica“. Tokom testiranja se proveravaju svi najvažniji sistemi TBM-a - mehanički, hidraulični, električni i upravljački, kako bi se obezbedila potpuna spremnost za rad na terenu. Testovi se izvode u kontrolisanim uslovima koji simuliraju realan rad mašine u tunelu. Po završetku testiranja, "krtice“ će, kako očekujemo, tokom juna meseca "krenuti“ za Srbiju - napisao je Siniša Mali i istakao:

- Sa izgradnjom ove dve mašine, izgrađene po najsavremenijim i najvišim standardima, napravili smo veliki korak u izgradnji beogradskog metroa, o kome sanjaju generacije Beograđana. Izgradnja metroa u Beogradu je projekat od kapitalnog, vitalnog značaja, i on će u potpunosti unaprediti kvalitet javnog prevoza u Beogradu i smanjiti gužve, bolje povezati udaljene delove grada, i doprineti da imamo mnogo zdraviji grad i životnu sredinu. Ovo je još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali građanima Beograda i Srbije. Metro će postati kičma javnog prevoza u glavnom gradu i promeniti njegov ritam, čineći ga modernijim i prijatnijim za život - naglasio je ministar Mali.

A, evo kako izgledaju ove grdosije koje uskoro stižu u Beograd:

