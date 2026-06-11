Coca-Cola HBC Srbija uvodi svoje prve električne šlepere za transport proizvoda, kao deo inicijativa usmerenih na unapređenje održivog poslovanja i smanjenje CO₂ emisija. U partnerstvu sa firmom „Ledi MS“, koja posluje u oblasti trgovine i logistike, ova inicijativa predstavlja važan korak ka modernijem i održivijem transportu i deo je šireg nastojanja kompanije da kroz saradnju sa partnerima unapredi održivost svog lanca snabdevanja.

Nova, četiri teretna vozila, koja su uvedena u domaći drumski saobraćaj, prevoze proizvode Coca-Cola HBC Srbija na relaciji dugoj oko 370 kilometara u jednom smeru, na ruti Beograd-Vlasina-Beograd. Ova relacija ujedno predstavlja i najdužu transportnu rutu kompanije i obezbeđuje iskorišćenost resursa u punom kapacitetu.

U poređenju sa dizel vozilima, u kompaniji se procenjuje da će sva četiri električna šlepera zajedno doprineti smanjenju emisija CO₂ za oko 200 tona godišnje.

„Ulaganje u električna vozila kao inovativna rešenja predstavlja važan korak u daljoj transformaciji našeg transportnog sistema i sveukupnog poslovanja u što održiviji oblik. Logistika je jedan od ključnih segmenata u kojima možemo ostvariti značajne rezultate kada je reč o smanjenju emisija. Ova inicijativa pokazuje kako naše ambicije pretvaramo u konkretne korake, istovremeno gradeći efikasniji lanac snabdevanja za budućnost“, izjavio je Dario Soriano, direktor lanca snabdevanja u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija.

Vozila su u potpunosti logistički opremljena, dok se punjenje obavlja u Novoj Pazovi i Leskovcu, na punjačima koji su opremljeni solarnim panelima čime se dodatno doprinosi korišćenju energije iz obnovljivih izvora.