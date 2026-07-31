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Rok do koga matična pravna lica koja su dostavila konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) za prošlu godinu, mogu dostaviti dokumentaciju uz taj izveštaj, ističe danas.

Dokumentacija se, kako su naveli iz Agencije za privredne registre (APR), može podneti odmah nakon što izveštaj bude javno objavljen kao potpun i računski tačan kreiranjem i dostavlјanjem zahteva "Dokumentacija uz KGFI", a ako su rađene izmene u odnosu na objavlјeni izveštaj, dostavlјanjem zahteva "Korigovani KGFI sa dokumentacijom".

Pravna lica čiji je izveštaj javno objavlјen kao nepotpun i računski netačan, dužna su da istovremeno sa dokumentacijom dostave potpun i računski tačan finansijski izveštaj na koji se ta dokumentacija odnosi i to putem zahteva "KGFI i dokumentacija", piše Tanjug.

Oni koji do 31. jula ne dostave izveštaj, svoju zakonsku obavezu mogu naknadno da izmire istovremenim dostavlјanjem izveštaja i dokumentacije a ukoliko propuste da dostave ove zahteve u zakonskom roku, moći će da ih podnesu najkasnije do kraja 2026. godine, s tim da će im pored osnovne naknade, biti obračunata i naknada za neblagovremeno dostavlјanje, od 3.130 dinara.