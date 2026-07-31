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Visoke letnje temperature i nepravilno čuvanje povećavaju rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla, zbog čega je veterinarska inspekcija pojačala kontrole na pijacama i u marketima širom Srbije. U fokusu nadzora su meso, mleko, jaja i drugi proizvodi koji zahtevaju strogo poštovanje hladnog lanca.

U redovnim i vanrednim kontrolama tokom proteklog kvartala obavljeno je više od 1.500 inspekcijskih kontrola, ukazala je Danijela Kozomara iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

- Kao rezultat tih kontrola otkriveni su i neregistrovani, nelegalni objekti u kojima se nalazila hrana životinjskog porekla bez poznatog porekla, koja nije prošla veterinarsko-sanitarni pregled i samim tim nije bezbedna. Takve hrane bilo je blizu devet tona u periodu od 1. aprila do 30. juna - rekla je.

Prema njenim rečima, u takvim slučajevima objektima se zabranjuje rad, dok se hrana neškodljivo uništava u skladu sa propisima.

- Cilj nam je da zaštitimo zdravlje ljudi i da istovremeno sprečimo sivu ekonomiju - istakla je.

- Prisutni smo na svim tržnicama u Srbiji. Zahvaljujući prijavama građana, u Sremskom okrugu detektovali smo dva neregistrovana objekta, gde je uništeno blizu sedam tona hrane životinjskog porekla. Reč je o mesu i proizvodima od mesa, mleku i mlečnim proizvodima, kao i jajima. To su sve namirnice koje zahtevaju poseban način čuvanja i kod kojih je rizik u ovim danima veoma veliki - navela je.

Govoreći o tome kako građani mogu da procene da li je proizvod bezbedan, Kozomara je naglasila da je najvažnije kupovati hranu na registrovanim prodajnim mestima.

- Pogledajte deklaraciju, proverite da li je pakovanje oštećeno, obratite pažnju na rok upotrebe. Meso i mlečni proizvodi treba da budu u rashladnim vitrinama. Postoje displeji koji pokazuju temperaturu, ali nije zgoreg ni da nadlanicom proverite da li je vitrina hladna. Ako je proizvod otvoren, obratite pažnju na miris i boju. Sve što vam deluje neuobičajeno već je alarm - ocenila je.

Kozomara je istakla da građani mogu da prijave nepravilnosti najpre vlasniku prodavnice ili upravljaču pijace, a ukoliko je reč o hrani životinjskog porekla, na raspolaganju je i veterinarska inspekcija.

Napomenula je i da nema razloga da građani budu zabrinuti zbog afričke kuge svinja.

Na pitanje da li su namirnice životinjskog porekla bezbednije na pijacama ili u marketima, Kozomara kaže da ne treba praviti razliku između tih prodajnih mesta.