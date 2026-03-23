Donet je novi Pravilnik o izmenama Pravilnika o kozmetičkim proizvodima, koji donosi značajne promene za proizvođače, uvoznike i distributere na domaćem tržištu. Izmene se prvenstveno odnose na strogu dokumentaciju o bezbednosti, ažurirane liste zabranjenih supstanci i preciznije rokove za povlačenje određenih sastojaka sa polica.

Obavezan "Dosije" i stalna dostupnost inspekciji

Svaki kozmetički proizvod na tržištu Srbije prema našim informacijama, mora da ima "Dosije sa informacijama o proizvodu" koji sadrži redovno ažurirane podatke.

Ovaj dokument mora da obuhvati precizan opis proizvoda, izveštaj o bezbednosti, opis metode proizvodnje u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, kao i dokaze o efektima koje proizvod tvrdi da ima.

Posebno je značajna odredba po kojoj je odgovorno lice dužno da čuva ovaj Dosije deset godina od trenutka kada je poslednja serija tog proizvoda stavljena na tržište.

Dokumentacija mora biti lako dostupna sanitarnom inspektoru u elektronskom ili drugom formatu, a na opravdan zahtev, delovi Dosijea moraju biti dostavljeni u originalu ili prevedeni na srpski jezik.

Šta se menja u sastavu proizvoda?

Novi pravilnik donosi izuzetno obiman spisak sa više od 1.700 supstanci čija je upotreba u kozmetici zabranjena ili strogo ograničena.

Nanomaterijali:

Za proizvode koji sadrže specifične nanomaterijale poput nano-srebra, zlata, bakra ili platine, propisano je da se oni mogu nalaziti na tržištu samo do dana stupanja na snagu novog Pravilnika, pod uslovom da su stavljeni u promet do 1. februara 2025. godine.

Vitamin A (Retinol):

Uvedena su stroga ograničenja koncentracije za retinol, retinil acetat i retinil palmitat. U losionima za telo maksimalna koncentracija je 0,05%, dok je za druge proizvode limit 0,3%. Svi ovi proizvodi moraju nositi upozorenje: „Sadrži vitamin A. Pre upotrebe uzmite u obzir vaš dnevni unos vitamina A”.

Konzervansi i formaldehid:

Pooštrena su pravila za supstance koje otpuštaju formaldehid. Od 31. jula 2026. godine, svi proizvodi kod kojih koncentracija otpuštenog formaldehida prelazi 0,001% moraju imati jasno istaknuto upozorenje „otpušta formaldehid”.

Stroži mikrobiološki standardi

Pravilnik precizno definiše i granice mikrobiološke čistoće.

Proizvodi namenjeni deci mlađoj od tri godine, kao i oni koji se koriste oko očiju ili sluzokože, podležu najstrožim kriterijumima (Grupa 1), dok su za ostalu kozmetiku predviđene nešto blaže, ali i dalje jasne granice prisustva mikroorganizama.

U kozmetičkim proizvodima je strogo zabranjeno prisustvo bakterija poput Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphyloccocus aureus.

Rokovi i primena

Subjekti u poslovanju kozmetičkim proizvodima dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika danom njegovog stupanja na snagu.