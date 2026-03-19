Sve je počelo jednom pudlom - i potpuno promenilo život!

Ono što je za mnoge samo kućni ljubimac, za Sanju Grk, tehnologa po struci, postalo je prekretnica koja ju je odvela u potpuno novi svet.

Od proizvodnje sredstava za higijenu ljudi i kućne hemije, do potpuno nepoznatog terena – kozmetike za pse. Bez literature, bez jasnih smernica, oslanjajući se na inostrane izvore i sopstveno znanje, upustila se pre pet godina u izazov koji je mnogima delovao nemoguće.

IDEJA ZA BIZNIS KAKAV NEMA NIKO SANJI SINULA KAD JE USVOJILA PUDLICU: Njena radnja jedina je takva u NS, nije ni pet-šop ni frizer

Danas, njena priča zvuči kao dokaz da i najneočekivaniji trenuci mogu da pokrenu velike ideje.

- Igrom slučaja smo udomili pudlu iz jednog novosadskog udruženja, a kada su me upitali zbog moje struke zašto ne pokrenem liniju proizvoda za higijenu pasa to je počelo malo da me kopka. Radila sam u kreiranju proizvoda, što je bila olakšica, ali mi je potpuna nepoznata bila kako da napravim proizvod za pse. Bilo mi je teško na početku, nije bilo literature, pa sam se snalazila po inostranim sajtovima. Prvo sam napravila za svog psa, a oduševljenje drugih je došlo samo. Koristim samo najkvalitetnije proizvode, a bazirala sam se na njihovu kožu kako ne bi došlo do iritacija i alergija kako bi koža ostala zdrava - navela je Sanja.

Sada ima svoju parfimeriju, mali prostor u kojoj vlasnici pasa mogu da kupuju proizvode za higijenu svojih ljubimaca. Sortirani su i ručno pravljeni za sve rase pasa- od šampona i balzama, do zaštite šapa, parfema i sprejeva za raščešljavanje.

- Ono što je bitno je da su prisutne zaštitne komponente za kožu. Kozmetika koju pravim specifična je po tome što ima mnogo biljnih proteina. Po tome se izdvajamo od ostalih. Oni imaju različite funkcije - da li da daju svilenu dlaku, volumen dlake. Za crne pse stavljam ekstrakt crnog oraha, za dugodlake pse protein svile, protein riže za volumen- naglasila je.

Sanja ističe da su joj mušterije koje se stalno vraćaju najveći podsticaj.

 - Nisam očekivala toliko pozitivnih i dobrih reakcija sa svih strana. Sada je izašla i kolekcija za crvene pudle, koja je na bazi beta karotena, sa uljem šargarepe i semenki maline - kaže kroz osmeh vlasnica brenda.

Na početku biznisa susretala se i sa izazovima - gde naći dobre i kvalitetne sastojke. Ali, ogromna volja nije je pokolebala.

-Tako je i za etikete i ambalažu. Malim proizvođačima je teže, jer ne idu na velike količine. Tržište drugih sirovina je bio izazov na početku- istakla je.

 Sagovornica otkriva da se kao malo dete jako bojala pasa. Sada, nakon godina iskustva i udomljavanja životinja, kod sebe vidi velike promene i ljubav prema čovekovim najboljim prijatelja.

-Ja sam se bojala pasa kao mala. Ali, danas ne može da ne prođe nijedan a da ja ne zastanem i da ga ne pomazim. Vidim njihovu iskrenost. To je neverovatna promena kod mene. Prva pudla koju smo udomili bila je pokretač mog novog životnog doba. Stvarno mislim da se zato dobro dobrim vraća- zaključila je.

Kurir.rs/Dnevnik

