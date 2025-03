Upali se Mari lampica i evo već koliko sutra opet nje na ćošku, naoružana do zuba s pokretnom pečenjarom. Svet se propeo na zadnje noge, "usprdecao se s nazadnim dobacivanjima, ismijavanjima, ruganjima". Išli su dotle da su joj ubrzo, onako iz šale i pakosti, i nadimak Mara uštipak dali.

... Krenula ja peć, krenu odma i pusti zlobni komentari. To je taj naš mentalitet, čim nešto radiš, a nisi kopira dugoga onda si na pladnju za ruganje. Počeli su mi govoriti, ‘a sramote peć uštipke, to nas je i potralo od kuće, pa kako možeš,...‘. I kako mi je ime Marija, dadu mi nadimak Mara, Mara uštipak. Ali neka, kako su mi ga dali, dobro su ga dali, sada me cila Dalmacija i šire po njemu poznaje. Fala im na tome - veli Marija, kasnije i prva pobednica na takmičenju u kvalitetu sinjskih uštipaka.