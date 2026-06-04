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Istovremeno, od 8. juna prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2020. do 2024. godine, pošto je za privredna društva utvrđena nova ocena boniteta, odnosno skoring za period od 2021. do 2025. godine, objavljeno je na sajtu APR-a.

Kako je precizirano, evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici APR, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Podsetili su i da se izveštaji o bonitetu izrađuju za privredna društva, ustanove i preduzetnike i da sadrže podatke iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednje tri izveštajne godine, odnosno za period od 2023. do 2025. godine.

Skoring izveštaji

Skoring, tj. ukupna ocena boniteta, izrađuje se za privredna društva na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri, i izdaje se u formi skoring izveštaja koji sadrži podatke za period od 2021. do 2025. godine.

Korisnicima se predlaže da pre naručivanja izveštaja o bonitetu ili skoringa, putem linka Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja u odeljku Objavljeni finansijski izveštaji, provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2025. godinu objavljen kao potpun i računski tačan.

U slučaju da izveštaj nije objavljen, potrebno je da na pomenutom linku, u odeljku Lista primljenih zahteva, utvrde da li je taj izveštaj dostavljen APR-u i koji je status njegove obrade, navedeno je u saopštenju.

Otklanjanje nedostataka

Ako izveštaj koji je dostavljen ima nedostataka, neophodno je da ih obveznik otkloni, po proceduri za obradu, kako bi isti mogao biti javno objavljen i uključen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Podseća se i da su usluge boniteta dostupne elektronski, preko internet stranice APR-a eNaručivanje izveštaja i potvrda, kao i podnošenjem zahteva pisanim putem (lično ili poštom).

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga boniteta objavljene su na internet stranici APR-a u delu Finansijski izveštaji, u okviru odeljaka APR bonitet i Podaci iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika.