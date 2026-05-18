Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom umanjenju akciza na naftne derivate, koja će biti na snazi do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku.

Prema toj odluci, akciza na olovni benzin biće 61,24 dinara po litru, na bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, dok će akciza za gasna ulja iznositi 59,23 dinara po litru.

Kako je navedeno, odluka je doneta 14. maja zbog rasta proizvođačkih cena naftnih derivata, do kojeg je došlo usled povećanja cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Privremeno su umanjeni iznosi akciza određeni Zakonom o akcizama.

Primena odluke počela je 16. maja i trajaće do 31. maja 2026. godine, a dokument je potpisao prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Biznis Kurir

