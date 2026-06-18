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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana važan prvi korak ka stabilizaciji odnosa, ističući da se nada da će u narednih 60 dana biti postignut dugoročan mir.

- Pročitao sam te tačke, ima tu stvari koje su još maglovite, ali je ovo veoma značajan prvi korak. Nadam se da u prvih 60 dana će moći da osiguraju dugoročni mir. Verujem da će rešiti i tačke za koje se sada ne vidi kako se rešavaju tačno, od Ormuskog moreuza do nuklearnog programa Irana. Verujem da će mir ostati trajno uspostavljen, neće to biti jednostavno, ali se nadam tome - rekao je Vučić nakon obilaska radova na mostu preko Dunava kod Petrovaradina.

On je dodao da sporazum već ima ekonomske posledice, navodeći pad cene nafte i moguće mere države u vezi sa cenom goriva.

- Kao prva posledica, mogli ste da vidite da je brent nafta pala na 78 dolara. Što se ne vidi na kotacijama odmah, ali očekujem da koliko sutra donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza, da ne bude 20 odsto, a da cena nafte ide naniže. Da se i ljudima i državi olakša. Pa da vidimo sledeće nedelje da u potpunosti ukinemo to što se država odricala dela akciza - rekao je on.