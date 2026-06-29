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Ilon Mask postao je prvi bilioner u svetskoj istoriji nakon što je kompanija SpaceX 12. juna izašla na berzu, čime je vrednost njegovog bogatstva porasla na procenjenih 1,1 bilion dolara. Kada je akcija proizvođača raketa 16. juna tokom trgovačkog dana dodatno skočila 40 odsto i dostigla rekordni nivo, Maskovo bogatstvo nakratko je naraslo na istorijskih 1,45 biliona dolara.

Međutim, nakon što je cena akcije SpaceX-a do utorka pala za 31 odsto, a uvedena su i nova ograničenja na Tesline akcije vredne 116 milijardi dolara koje Mask poseduje, najbogatiji čovek sveta više nije bilioner. Prema proceni Forbsa, na kraju trgovanja u utorak njegovo bogatstvo iznosilo je 962 milijarde dolara.

Prošlog utorka, Mask se odrekao Teslinih akcija vrednih 7,1 milijardu dolara kako bi podmirio trošak iskorišćavanja svih opcija na akcije koje je dobio u sklopu paketa nagrađivanja izvršnog direktora iz 2018. godine. Taj paket je poništio sud u Delaveru 2024, da bi ga Vrhovni sud te savezne države ponovo odobrio 2025. godine.

Novi sporazum sa Teslom

Nakon te odluke, Tesla i Mask su u aprilu sklopili novi sporazum prema kojem su opcije pretvorene u ograničene akcije. Mask će ih izgubiti ukoliko ne ostane u kompaniji najmanje do januara 2028. godine kao glavni izvršni direktor, ili kao izvršni funkcioner zadužen za razvoj proizvoda ili operativno poslovanje.

Foto: Kemarrravv13/Shutterstock

Forbs je iz proračuna Maskovog bogatstva isključio tih 116 milijardi dolara ograničenih Teslinih akcija (koje predstavljaju oko 8 odsto vlasničkog udela u kompaniji), kako bi metodologija bila usklađena sa načinom na koji se tretiraju neotključane ograničene akcije drugih milijardera.

Ipak, Mask bi mogao doći do tih akcija i pre 2028. godine. Sve su glasnija nagađanja o mogućem preuzimanju Tesle od strane SpaceX-a, a sporazum iz aprila sadrži klauzulu prema kojoj bi ograničene akcije automatski postale potpuno njegove u slučaju promene kontrole nad kompanijom, pod uslovom da pre toga nije napustio funkciju.

Trenutno, Mask poseduje gotovo 11 odsto Tesle, ne računajući ograničene akcije, a taj udeo je vredan oko 151 milijardu dolara.

Uskoro opet bilioner

Uprkos nedavnom padu cene akcije SpaceX-a, upravo je ta kompanija i dalje daleko najvredniji deo Maskovog bogatstva. Njegov udeo u kompaniji obuhvata:

4,8 milijardi akcija vrednih oko 744 milijarde dolara,

350 miliona opcija na akcije sa izvršnom cenom od 8,40 dolara po akciji (vrednih oko 52 milijarde dolara).

Ukupno, on kontroliše približno 38 odsto kompanije, odnosno imovinu vrednu oko 796 milijardi dolara. S obzirom na veličinu njegovog udela u SpaceX-u, čak bi ga i relativno skroman oporavak cene akcije mogao ponovo vratiti među bilionere.

U Forbsovu procenu njegovog bogatstva nisu uključeni veliki paketi dodatnih ograničenih akcija vezanih za ostvarenje poslovnih ciljeva, koji bi njegov udeo u SpaceX-u i Tesli mogli da povećaju na čak 47, odnosno 29 odsto. Da bi ostvario pravo na te akcije, Mask će morati da ispuni izuzetno ambiciozne ciljeve, kao što su:

Povećanje tržišne vrednosti SpaceX-a na 7,5 biliona dolara,

Povećanje tržišne vrednosti Tesle na 8,5 biliona dolara,

Uspostavljanje trajne ljudske kolonije na Marsu sa najmanje milion stanovnika.

Za sada će ipak morati da se zadovolji titulom najbogatijeg čoveka na svetu. Njegovo bogatstvo je i dalje tri puta veće od bogatstva drugoplasiranog Lerija Pejdža (Larry Page), suosnivača Gugla, čija se imovina procenjuje na 284 milijarde dolara.