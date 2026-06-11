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Na tržištu je atmosfera nikad uzavrelija, a novi projekti pomeraju granice koje su ranije postojale. Ovih dana svi pričaju o novom IPO-u (prvom izlasku na berzu) kompanije SpaceX koja je u privatnom vlasništvu Ilona Maska. Kao jedan od najmoćnijih ljudi u svetu, Mask se ne zaustavlja sa svojim inovativnim potezima, ali i ekonomski interesantnih i veoma profitabilnih. Može se reći da vlasnik Tesle i SpaceX-a apsolutno pomera granice iz godine u godinu, a sada će postati i prvi čovek u istoriji sveta koji je postao bilioner! Izlazak SpaceX-a na berzu doneće Masku veliko bogatstvo, a od ovog izlaska profitiraće i mnogi drugi investitori koji su spremno dočekali ove novosti sa tržišta. Neki su već uveliko spremni da u petak sačekaju prvi nalet cene akcije ove kompanije koja bi u startu mogla da donese ogroman profit. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih kompanija.

Investitore širom sveta uzdrmala je prethodnih nedelja najava Ilona Maska da bi u mesecu junu kompanija SpaceX mogla da iz privatnog pređe u “javno vlasništvo” svih investitora koji budu uložili u njenu cenu akcije. Ove najave su se obistinile i SpaceX konačno izlazi na berzu pod oznakom “SPCX”! Ova vest istorijska je po dva osnova. Prvo je to da će kompanija verovatno na berzu izaći po valuaciji od oko 1,75 triliona dolara, i to će biti najveći IPO u istoriji, a SpaceX će to svrstati među najvrednije kompanije na svetu! Druga stvar povezana je sa ovom, a to je, kao što smo gore pomenuli, da će Ilon Mask ovim izlaskom SpaceX-a na berzu postati prvi bilioner u svetskoj istoriji. Ove vesti itekako će imati uticaja i na druge investitore koji bi u prvim danima od izlaska kompanije na berzu mogli steći pozamašne dobitke. Kao po pravilu, većina novih akcija na berzi u prvim danima doživljava ogroman rast, a situacija sa SpaceX-om je još povoljnija s obzirom na to ko je vlasnik kompanije i čime se ona bavi. Naučite kako da trgujete cenom akcije kompanija poput SpaceX-a potpuno besplatno na KapitalRS online platformi.

SpaceX je jedno od revolucionarnih inovacija Ilona Maska, jer je kroz rakete za višekratnu upotrebu (Falcon 9) drastično smanjio cenu lansiranja u odnosu na klasične svemirske programe i zato kompanija ima ogromnu konkurentsku prednost u globalnoj svemirskoj industriji koja postaje veoma jaka. Takođe, preko Starlinka koji već ima milione korisnika, omogućava se pristup internetu putem mreže hiljada satelita u niskoj orbiti, bez potrebe za klasičnom kablovskom ili mobilnom infrastrukturom. Koliko je kompanija moćna i koliko će ovaj izlazak na berzu omogućiti investitorima da ne razmišljaju mnogo o sledećem izboru, pokazuje i to da SpaceX redovno dobija ugovore od NASA i privatnih kompanija za lansiranja i transport u orbitu, što stvara visok backlog (ugovoreni posao unapred), a to investitori obično vide kao znak dugoročne stabilnosti prihoda i jakog tržišnog položaja. Pozitivan sentiment dugo nije bio ovako izražen kao uoči izlaska Maskovog SpaceX-a na berzu, a investitori širom sveta, a i kod nas, čekaju momenat kada će moći da investiraju u cenu akcije ovog budućeg predvodnika globalnog tržišta. Otvorite besplatan demo račun i započnite trgovanje bez ikakvog rizika od gubitka novca.

Iako ljudima u Srbiji može delovati daleka priča o novom bilioneru Masku, kao i izlasak neke velike kompanije na berzu, u današnjim vremenima sve je tako lakše i može nam biti veoma blisko. Današnje online platforme najlakši su i najpristupačniji alat preko kojeg možete biti deo svetskog finansijskog sistema i vrlo lako i bezbedno ulagati u sve ono što Vam se čini primamljivim. Trenutno je taj izbor akcija SpaceX, a u samo prvih par sati od izlaska na berzu mogli biste da u nekoliko klikova zaradite veliki profit koji kasnije možete ili čuvati, ili povući još neki dobar potez na tržištu. Cena akcije SpaceX-a pojaviće se i na KapitalRS platformi, a njome možete trgovati pod oznakom “SPCX”. Registrujte se besplatno na našoj platformi i ispratite izlazak SpaceX-a na berzu.

Ilon Mask postaje prvi bilioner u istoriji, što je samo još jedna potvrda koliko su SpaceX i njegovi projekti promenili pravila igre na globalnom tržištu. Izlazak kompanije na berzu privukao je ogromnu pažnju investitora širom sveta, a mnogi očekuju da bi prve dane trgovanja mogli da obeleže veliki pomaci cene akcije. Kao što rekosmo, ni stanovništvo u Srbiji nije daleko od ovakvih prilika, jer su svetska tržišta dostupnija nego ikada pre zahvaljujući online platformama za trgovanje. Dok ceo svet prati da li će Mask zaista postati prvi čovek sa bogatstvom od bilion dolara, mnogi investitori već razmišljaju kako da iskoriste potencijal koji bi SpaceX mogao da donese na tržištu. S toga ne treba gubiti vremena na teoriju već uraditi nešto konkretno i time obezbediti sebi bolju finanijsku budućnost. Pratite kretanje cene akcije SpaceX-a u realnom vremenu na našoj platformi.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića,