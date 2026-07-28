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Državni inspektorat Hrvatske je danas povukao iz upotrebe dimljena rebra marke "S-Budget" proizvođača Mesne industrije "Braća Pivac" zbog povećanog broja bakterije Listeria monocytogenes i pozvao potrošače da ih ne konzumiraju.

Povlačenje se odnosi na dimljena rebra marke S-Budget sa datumima isteka 16. i 19. avgusta 2026. godine. Proizvod je proizvela kompanija Mesna industrija Braća Pivac doo, a prodaje ga SPAR Croatia.

Nikako ne jedite sporni proizvod

Potrošačima se savetuje da ne konzumiraju proizvod i da ga vrate u bilo koju prodavnicu Pivac, Spar ili Interspar.

Povraćaj novca je moguć bez dostavljanja računa.

To je proizvod koji nije u skladu sa Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.