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Nakon ove akcije, sa tržišta Republike Srbije povučeno je 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara.

Razlozi povlačenja i sankcije

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da predmetni proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama Zakona o duvanu. Zbog toga je naloženo njihovo povlačenje sa tržišta i zabranjeno njihovo dalje stavljanje u promet sve do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da je cilj ovog inspekcijskog nadzora:

  • Dosledna primena zakona.
  • Zaštita potrošača.

Obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji svoje proizvode plasiraju na tržište Republike Srbije.

Poljoprivredna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti pojačane kontrole prometa duvanskih i srodnih proizvoda i preduzimati zakonom propisane mere u svim slučajevima kada se utvrde nepravilnosti.

Biznis Kurir

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