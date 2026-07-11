Hitno povučeno 25.000 elektronskih cigareta sa tržišta Srbije: Vanredna inspekcija resornog ministarstva
Nakon ove akcije, sa tržišta Republike Srbije povučeno je 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara.
Razlozi povlačenja i sankcije
Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da predmetni proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama Zakona o duvanu. Zbog toga je naloženo njihovo povlačenje sa tržišta i zabranjeno njihovo dalje stavljanje u promet sve do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da je cilj ovog inspekcijskog nadzora:
- Dosledna primena zakona.
- Zaštita potrošača.
Obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji svoje proizvode plasiraju na tržište Republike Srbije.
Poljoprivredna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti pojačane kontrole prometa duvanskih i srodnih proizvoda i preduzimati zakonom propisane mere u svim slučajevima kada se utvrde nepravilnosti.
Biznis Kurir