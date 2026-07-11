Nosite naočare za sunce dok vozite: Verovatno ne znate kada vam preti kazna, ali i opasnost koje niste svesni
Tokom letnjih meseci, vožnja po jakom suncu može značajno da smanji vidljivost i poveća zamor očiju.
Zbog toga mnogi vozači posežu za naočarima za sunce kao najjednostavnijim rešenjem za očuvanje jasnog vidnog polja i smanjenje potrebe za žmirkanjem tokom vožnje.
Iako je njihovo korišćenje u automobilu uglavnom dozvoljeno, važno je naglasiti da sunčane naočare moraju da ispunjavaju određene bezbednosne standarde kako ne bi ugrozile vozača i ostale učesnike u saobraćaju.
Propisi i dozvoljeni nivoi zatamnjenja
Generalno, nošenje sunčanih naočara tokom vožnje nije zabranjeno, ali zavisi od njihove prikladnosti. Ključni kriterijum odnosi se na stepen zatamnjenja stakala.
U Evropskoj uniji primenjuju se kategorije zatamnjenja od 0 do 4. Za vožnju su prihvatljive naočare kategorija od 0 do 3, pri čemu kategorija 3 propušta približno 8 do 18 odsto svetlosti. Naočare kategorije 4 smatraju se previše tamnim za vožnju i nisu dozvoljene u saobraćaju.
Ako vozač koristi neodgovarajuće naočare, može biti kažnjen novčanom kaznom od oko 10 evra, dok se u slučaju dodatnih prekršaja, poput neadekvatne korekcije vida, kazna može povećati i do 25 evra ili više, u zavisnosti od okolnosti i saobraćajnih propisa.
Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora
Stručnjaci ističu nekoliko važnih kriterijuma pri izboru sunčanih naočara za vožnju:
- polarizovana stakla koja smanjuju odsjaj sa mokrog kolovoza i drugih reflektujućih površina
- umeren stepen zatamnjenja radi bezbednosti u promenljivim svetlosnim uslovima, uključujući tunele
- prirodan prikaz boja radi pravovremenog prepoznavanja saobraćajnih znakova i signalizacije
- udoban okvir koji ne ograničava periferni vid
- kvalitetna stakla bez izobličenja slike
- usklađenost sa evropskim standardom EN ISO 12312-1
Pravilno odabrane naočare mogu značajno da povećaju bezbednost vožnje, naročito tokom dugih letnjih putovanja.
Opasnost koja se često zanemaruje
Pored pitanja saobraćaja i kazni, postoji i manje poznat bezbednosni rizik koji se odnosi na ostavljanje sunčanih naočara u vozilu.
Naime, vatrogasne službe više puta su upozoravale da ostavljanje naočara na komandnoj tabli može dovesti do opasnog takozvanog efekta lupe. Sunčeva svetlost, prolazeći kroz zakrivljena stakla, može da se fokusira u jednu tačku i izazove lokalno pregrevanje materijala u vozilu.
Tako je, prema navodima vatrogasne službe iz Notingemšira, zabeležen slučaj požara u kojem je upravo takav scenario doveo do ozbiljne štete na automobilu, uključujući oštećenje vetrobranskog stakla, instrument table i prostora oko upravljača.
Posledice mogu biti ozbiljne
Ako dođe do požara izazvanog koncentracijom sunčeve energije, posledice mogu biti značajne. Pored materijalne štete na vozilu, postoji i rizik od širenja vatre na okolinu, što može zahtevati intervenciju vatrogasaca i policije.
Stručnjaci zato upozoravaju da reflektujuće predmete, uključujući sunčane naočare, ne treba ostavljati izložene direktnoj sunčevoj svetlosti unutar vozila.
Sunčane naočare tokom vožnje predstavljaju važan element udobnosti i bezbednosti, ali samo ako su pravilno odabrane i koriste se na odgovarajući način. Uz poštovanje propisanih standarda i pažljivo rukovanje, mogu značajno doprineti boljoj vidljivosti i bezbednijem učešću u saobraćaju, dok nepažnja može dovesti i do pravnih i do bezbednosnih posledica.
Biznis Kurir/Fenix.de