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Francuska kompanija "Daloz" (Dalloz Creations), proizvođač plavih stakala za naočare koje je početkom godine nosio francuski predsednik Emanuel Makron na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, završila je u postupku sudske likvidacije, a 29 radnika moglo bi da ostane bez posla.

Kompanija je dospela u finansijske probleme uprkos velikoj medijskoj pažnji koju je privukla nakon što se Makron u januaru pojavio sa naočarima u stilu film "Top Gan", sa plavim refleksivnim staklima.

Francuski predsednik nosio ih je desetak dana kako bi zaštitio oko nakon infekcije, a fotografije su obišle svetske medije, prenosi TF1.

Model naočara "Aviator Sun RX" koji je nosio Makron prozivodi firma Rusij (Roussilhe) prodaje se po ceni od 659 evra i privukao je veliku pažnju javnosti.

U kompaniji "Daloz" su tada otvoreno pozdravili neočekivanu globalnu promociju, očekujući da bi mogla da podstakne prodaju, ali to nije zaustavilo finansijski pad.

Francuski registri preduzeća i baze poslovnih podataka i dalje vode firmu "Daloz" kao aktivnu pravnu osobu, ali sa oznakom "liquidation judiciaire" (sudska likvidacija u toku), što je uobičajeno dok traje postupak gašenja i prodaje imovine.

Kompanija je od januara 2024. godine bila u postupku "redressement judiciaire" (sudski nadzor nad restrukturiranjem), ali plan oporavka nije uspeo da stabilizuje poslovanje niti da obezbedi nastavak proizvodnje.

Njen osnivač smatra se jednim od pionira primene polikarbonata u optičkoj industriji.

Poslednjih godina kompanija je pokušala da se pozicionira u segmentu premijum proizvoda i da deo proizvodnje vrati u Evropu, ali takva strategija nije uspela da zaustavi pogoršanje poslovnih rezultata.