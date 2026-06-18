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Odgovor se, prema jednom inženjerskom istraživanju, može svesti na brzinu od 72 km/h.

Naime, prema studiji Društva automobilskih inženjera (SAE), pri brzinama ispod 72 km/h efikasnije je voziti sa otvorenim prozorima kako bi se rashladila unutrašnjost vozila. Međutim, iznad te brzine situacija se menja: povećani aerodinamički otpor koji stvaraju otvoreni prozori počinje značajno da povećava potrošnju goriva, pa klima-uređaj postaje bolji izbor.

Drugim rečima, pri većim brzinama uključena klima može biti energetski efikasnije rešenje od vožnje sa otvorenim prozorima. Istraživanje, ipak, ima svoja ograničenja, jer nije uzelo u obzir varijable poput broja otvorenih prozora, specifične aerodinamike različitih modela vozila, kao ni mogućnost korišćenja samo ventilacije bez aktivnog hlađenja.

Ekonomičnost i kvalitet vazduha

Stručnjaci upozoravaju da uključivanje klima-uređaja može povećati potrošnju goriva do 10%, a atvoreni prozori pri većim brzinama mogu povećati potrošnju i do 20%.

Pored ekonomičnosti, važan faktor u gradskoj vožnji postaje i kvalitet vazduha. U uslovima gužvi i zagađenja, stručnjaci često savetuju izbegavanje otvaranja prozora kako bi se smanjio unos izduvnih gasova u kabinu vozila.

U takvim situacijama, kao kompromisno rešenje preporučuje se korišćenje klima-uređaja u režimu recirkulacije vazduha, pri čemu se ne uvlači vazduh spolja, već se hladi onaj koji već postoji u unutrašnjosti vozila. Iako ne postoji univerzalno pravilo za sve uslove, granica od 72 km/h predstavlja praktičnu smernicu za procenu trenutka kada otvoreni prozori prestaju da budu ekonomičniji izbor.