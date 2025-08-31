Slušaj vest

Mali svakodnevni postupak, o kojem često i ne razmišljamo, može na kraju rezultirati značajnim finansijskim troškovima. Klima u automobilu je jedno od malih čuda leta: okrenete dugme i pećnica u koju se vaš automobil pretvorio na suncu za nekoliko sati odjednom postane oaza.

Ova udobnost je toliko sjajna da, iako niko ne zaboravi da uključi klima uređaj, vrlo često zaboravimo da ga isključimo, misleći da je dovoljno samo isključiti motor.

Međutim, ovakav automatski čin poput parkiranja, vađenja ključa i ostavljanja klime može biti štetan. Iza ove navike kriju se nevidljive posledice koje mogu imati mnogo veći uticaj na vaš novčanik nego što mislite. Zbog toga je važno obratiti pažnju na ovu sitnicu, jer se ona kasnije može pretvoriti u neočekivan problem.

Mehaničar objašnjava da, iako se klima uređaj isključuje kada isključite vozilo, to se ne preporučuje, jer vozilo ne "razume" da ste stali. Iz tog razloga, klima može nastaviti da radi i uzrokovati oštećenja usled mehaničke inercije.

- Kada isključite napajanje, automobil se zaustavlja, ali pad napona uzrokuje da se klima uređaj ne prebaci na režim zaustavljanja i nastavlja da radi. Kompresor i remen i dalje imaju inerciju i snagu smanjenja pre nego što se automobil zaustavi - objašnjava mehaničar.

- Uvek kažem isto: baš kao što stisnete kvačilo pre nego što ugasite motor, morate isključiti i klima uređaj - dodaje.

Pored toga, postoji još jedan tehnički detalj o kojem mnogi vozači ne znaju: ventilator koji pomaže u hlađenju kondenzatora klime ponekad mora nastaviti da radi i nakon što se vozilo isključi. Međutim, ako ugasite motor bez isključivanja klime, ventilator možda neće biti dovoljan da odvede akumuliranu toplotu.

Iako to ne dovodi do neposrednog kvara, dugotrajno zadržavanje preostale toplote u kombinaciji sa stalnim trošenjem može skratiti životni vek klima uređaja.

Negovanje automobila ne zahteva uvek velika ulaganja, već pažnju na male svakodnevne detalje. Isključivanje klima uređaja nekoliko sekundi pre nego što izvučete ključ može se činiti beznačajnim, ali s vremenom ta navika može sprečiti kvarove od preko 1.000 evra.