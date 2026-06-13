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Klima povećava potrošnju, ali njen uticaj zavisi od vrste motora, uslova vožnje i spoljne temperature.

Kada je klima uključena, njen kompresor koristi snagu motora da rashladi vazduh u putničkoj kabini. Zbog dodatnog opterećenja motor mora da radi malo više, što dovodi do povećane potrošnje goriva. U proseku, klima može povećati potrošnju za oko 5 do 15 procenata, u zavisnosti od vozila i uslova vožnje.

Razlike između benzinskih i motora na dizel

Ipak, postoje određene razlike između benzinskih i dizel motora. Benzinski motori uglavnom razvijaju manji obrtni moment pri nižim obrtajima, zbog čega se opterećenje klime može jače osetiti. Kod mnogih benzinaca povećanje potrošnje kreće se od otprilike 0,3 do 1 litar goriva na 100 kilometara.

Greške koje vlasnici automobila prave sa klima uređajem Foto: Shutterstock

Dizelski motori, s druge strane, razvijaju veći obrtni moment pri nižim obrtajima i lakše podnose dodatno opterećenje. Zbog toga je uticaj klima-uređaja na ukupnu potrošnju goriva obično nešto manji nego kod sličnih benzinskih vozila.

Kod dizelaša povećanje potrošnje najčešće iznosi između 0,2 i 0,6 litara na 100 kilometara.

Kako da koristite klimu i uštedite

Najveći uticaj klima-uređaj ima tokom vožnje u gradu, gde vozilo često staje, kreće i radi pri nižim brzinama. Na otvorenom putu i auto-putu razlika u potrošnji obično je manje primetna jer motor radi u stabilnijim uslovima.

Izbacite vreo vazduh pre nego što upalite klimu

Kada auto stoji na suncu, temperatura u kabini može preći 50°C. Ne palite klimu čim uđete u auto, jer će kompresor raditi pod maksimalnim opterećenjem. Umesto toga, pre ulaska otvorite sva vrata na minut kako bi vreo vazduh izašao napolje. Ako žurite, spustite prozore i vozite tako prvih par stotina metara. Tek kada se unutrašnjost malo provetri, zatvorite prozore i uključite klimu.

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Podesite optimalnu temperaturu

Postavljanje klime na minimalnih 16°C ili 18°C tera sistem da radi pod punim opterećenjem bez prestanka. Držite temperaturu na 22°C do 24°C, odnosno gledajte da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude veća od 5 do 7 stepeni. Ovo je bolje i za vaš novčanik i za vaše zdravlje, kako izbegavate temperaturni šok pri izlasku.

Redovno održavajte sistem

Klima koja nije održavana mora da radi duže i jače da bi ohladila auto. Redovno menjajte filter kabine. Ako je zapušen, protok vazduha je slabiji, pa pojačavate ventilator i opterećujete sistem. Takođe, proverite nivo freona pred sezonu; nedostatak gasa tera kompresor da radi "na suvo" i troši više energije.

Parkirajte pametno

Sve počinje od toga koliko vam se auto u startu zagreje. Trudite se da parkirate u hladu. Ako to nije moguće, obavezno koristite reflektujuću zaštitu za staklo i, ako je bezbedno, ostavite prozore spuštene svega nekoliko milimetara kako bi vreo vazduh imao gde da izađe.