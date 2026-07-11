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Ukoliko planirate letovanje u Crnoj Gori, obavezno posetite prirodni bazen koji se nalazi u uvali Utjeha, poznatoj i kao Uvala maslina, smeštenoj između Bara i Ulcinja.

Kada pomislite na dramatične vulkanske stene, tirkizno more i prirodne bazene u kojima se talasi penušaju udarajući o obalu, Crna Gora vam verovatno nije prva asocijacija.

Međutim, da biste doživeli ovakav prizor kao sa razglednice, ne morate kupovati skupe avionske karte za daleke destinacije, jer se jedan ovakav skriveni dragulj nalazi u našem komšiluku.

Nedavni video koji je osvojio Instagram otkrio je upravo ovu lokaciju, a podelila ga je influenserka Emina Bešlić.

Kristalno čista, smaragdna voda unutar stenovitog prstena pruža savršeno utočište za kupanje, a nalazi se između Bara i Ulcinja, u uvali Utjeha.

Iako ovaj prizor ostavlja bez daha i predstavlja idealno mesto za fotografije na Instagramu, lokalci i avanturisti upozoravaju na oprez.

Bešlić je naglasila da do ove lokacije možete lako doći kajakom ili SUP-om sa plaže. Međutim, ukoliko ih nemate, potrebno je preći oko 50 metara preko stena. Zbog toga se preporučuje da ne nosite papuče, već obuću za kupanje, jer su stene prilično oštre.

Kupanje u ovom prirodnom bazenu prava je magija kada je more mirno. Ipak, kada duva vetar, talasi mogu postati izuzetno opasni, pa se u takvim uslovima savetuje da prizor posmatrate sa bezbedne udaljenosti.