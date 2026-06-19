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Istorija je ispisana 12. juna 2026. godine, kada je preduzetnik, inženjer i investitor Ilon Mask postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo granicu od jednog biliona dolara neto vrednosti, nakon izlaska kompanije SpaceX na berzu.

Inicijalna javna ponuda (IPO) procenila je vrednost SpaceX-a na skoro dva biliona dolara, što je Maskov procenjeni imetak podiglo na oko 1,1 bilion dolara, postavljajući tako presedan u modernom stvaranju bogatstva.

Foto: Boxabl Casita

Sa druge strane, iza ovih zapanjujućih brojki krije se jednako iznenađujuća činjenica da je prvi svetski bilioner poznat i po tome što živi u kući od svega 37 kvadratnih metara u američkoj saveznoj državi Teksas.

Maksimalna funkcionalnost na minimalnoj površini

Dok se najbogatiji ljudi sveta često povezuju sa raskošnim vilama, privatnim ostrvima i luksuznim kompleksima, Maskova primarna rezidencija odražava sasvim drugačiju filozofiju, koja je usmerena na funkcionalnost i blizinu poslu.

Foto: Boxabl Casita

Kuća se nalazi u blizini kompleksa Starbase kompanije SpaceX u mestu Boka Čika u Teksasu. Reč je o prefabrikovanom modelu Boxabl Casita, čija je vrednost procenjena na oko 50.000 dolara, piše Parametric Architecture.

Objekat dimenzija približno 6×6 metara projektovan je tako da pruži maksimalnu funkcionalnost na minimalnoj površini. Uprkos skromnim gabaritima, kuća sadrži spavaći deo, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, ugrađene sisteme za odlaganje stvari i energetski efikasnu opremu, omogućavajući potpuno samostalan život.

Izrazito minimalistički enterijer

Sa arhitektonske tačke gledišta, ova kuća predstavlja deo sve izraženijeg trenda modularne i prefabrikovane gradnje. Jedinice kompanije Boxabl proizvode se u fabrici i na lokaciji se montiraju u veoma kratkom roku, čime se smanjuje građevinski otpad i vreme izgradnje.

Višenamenski nameštaj, integrisani prostori za skladištenje i racionalna organizacija enterijera pokazuju kako savremeni dizajn odgovara na promenjene potrebe stanovanja.

Foto: Boxabl Casita

Prema dostupnim izveštajima, enterijer je izrazito minimalistički, sa preklopnim Murphy krevetom, kompaktnim nameštajem i jednostavnom organizacijom prostora koja daje prednost funkcionalnosti.

Biograf, istoričar i novinar Volter Ajzakson ranije je opisao ovaj prostor kao jednostavno radno okruženje u kojem Mask često vodi poslovne razgovore i sastanke.

Više usmeren na posao nego na komfor

Maskova odluka da živi u maloj modularnoj kući privukla je veliku pažnju upravo zato što je u oštrom kontrastu sa njegovim ogromnim bogatstvom. Njegova majka, Mej Mask, jednom je izjavila da u njegovom frižideru često gotovo i nema hrane, dodatno učvršćujući sliku čoveka čiji je život više usmeren na posao nego na komfor.

Foto: Boxabl Casita

Blizina Starship programa i drugih ključnih operacija kompanije SpaceX omogućava mu da smanji vreme provedeno na putovanjima i ostane uključen u svakodnevne inženjerske aktivnosti.

Izbor koji odražava širi trend

Ovakav izbor stanovanja novopečenog bilionera odražava i širi trend u savremenoj arhitekturi, gde efikasnost, održivost i prilagodljivost sve više postaju merila vrednosti, često važnija od same veličine objekta.

Foto: Boxabl Casita

Male kuće i modularno stanovanje poslednjih godina privlače sve veću pažnju arhitekata i investitora širom sveta, kao moguća rešenja za pristupačnije stanovanje, racionalnije korišćenje resursa i promenu životnih navika.

Dom manji od mnogih gradskih stanova

Iako se u novijim izveštajima Mask povezuje i sa većim nekretninama u Teksasu preko različitih kompanija i fondova, kuća od 37 kvadrata i dalje ostaje objekat koji se najviše vezuje za njegov javni imidž.

Za mnoge posmatrače, priča nije toliko u veličini kuće koliko u kontradikciji koju predstavlja, gde čovek čije bogatstvo premašuje bilion dolara odlučuje da živi u domu manjem od mnogih gradskih stanova.