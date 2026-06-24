Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Neto bogatstvo Ilona Maska smanjilo se za nedelju dana za 350 milijardi dolara nakon oštrog pada vrednosti akcija kompanije SpaceX, objavio je The Telegraph. Prema računicama Forbsa, imovina najbogatijeg čoveka na svetu pala je sa 1,45 biliona na nešto manje od 1,1 bilion dolara, budući da je cena akcija njegove raketne kompanije oslabila za gotovo 30 odsto u odnosu na prošlonedeljni vrhunac.

Ovaj gubitak je veći od ukupnog bogatstva drugog najbogatijeg čoveka na svetu, suosnivača Gugla (Google) Lerija Pejdža, koje iznosi oko 299 milijardi dolara.

Pad je usledio nakon što je Mask ovog meseca postao prvi svetski bilioner zahvaljujući izlasku SpaceX-a na berzu. Akcije kompanije porasle su za 67 odsto u prva tri dana trgovanja, čime je tržišna vrednost kompanije nakon inicijalne javne ponude (IPO) premašila 1,8 biliona dolara.

U ponedeljak pad od 16,4 odsto

Međutim, u trodnevnom uzastopnom padu koji je usledio, SpaceX je izgubio oko 928 milijardi dolara tržišne vrednosti, skliznuvši sa vrhunca od 2,9 biliona na nešto više od 2 biliona dolara.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Mask je i ranije držao rekord za najveći gubitak bogatstva, kada mu se imovina 2022. godine smanjila za 165 milijardi dolara zbog pada akcija Tesle. Maskovo bogatstvo se sastoji od:

38 odsto udela u kompaniji SpaceX

11 odsto udela u kompaniji Tesla

Vlasništva nad nekoliko startapova

SpaceX je najgori trgovački dan zabeležio u ponedeljak, sa padom od 16,4 odsto, nakon najave izdavanja investicionih obveznica od najmanje 20 milijardi dolara radi finansiranja projekata u oblasti veštačke inteligencije (AI).

Iako je ovo zaduživanje podstaklo zabrinutost oko troškova razvoja AI tehnologije, iz SpaceX-a navode da raspolažu sa više od 100 milijardi dolara u gotovini. Akcija je u ponedeljak vredela 154 dolara, što je i dalje iznad početne cene od 135 dolara iz javne ponude.

Prekid trgovanja u Južnoj Koreji

Usporavanje tržišta zahvatilo je i ostatak tehnološkog sektora zbog slabljenja entuzijazma oko veštačke inteligencije. Osnivač kompanije Oracle, Leri Elison, takođe je zabeležio pad imovine sa 400 milijardi dolara u prošlom septembru na trenutnih 220 milijardi dolara.

Pored toga, zabeleženi su padovi i na svetskim berzama:

Njujork: Indeks Nasdaq pao je u ponedeljak za 1,3 odsto pod pritiskom pada Alphabeta za pet odsto i Amazona za 4,8 odsto.

Južna Koreja: Trgovanje je u utorak privremeno prekinuto na indeksu Kospi nakon pada od 10 odsto, koji je izazvan rasprodajom akcija proizvođača AI čipova.

Japan: Indeks Nikkei oslabio je za 3,6 odsto.