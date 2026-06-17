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Samo nekoliko dana nakon što se pridružila njujorškoj tehnološkoj berzi Nasdaq u okviru najveće javne ponude ikada, cena njenih akcija porasla je za više od 50 odsto.

Time je vrednost Maskove kompanije za proizvodnju raketa dostigla oko 2,78 biliona dolara (2,1 bilion funti), dok trenutna tržišna vrednost gigantskog onlajn maloprodajnog i medijskog carstva Džefa Bezosa iznosi oko 2,66 biliona dolara.

Do naglog rasta vrednosti SpaceX-a došlo je nakon objave da kompanija kupuje startap za programiranje zasnovano na veštačkoj inteligenciji (AI), Cursor, za 60 milijardi dolara.

SpaceX je saopštio da će preuzeti kompaniju Anysphere, matičnu firmu startapa Cursor, koja razvija AI kodiranje.

Vrtoglavi rast akcija

SpaceX je privukao ogromno interesovanje investitora svojom vizijom o slanju AI data centara u svemir, pa čak i pomoći čovečanstvu u kolonizaciji Marsa.

Njegova javna ponuda prikupila je 85,7 milijardi dolara i učinila Maska prvim bilionerom na svetu. Od petka, kada su akcije prvi put ponuđene javnosti po ceni od 135 dolara, njihova vrednost je porasla na 209 dolara. Međutim, analitičari dovode u pitanje održivost tako visoke cene akcija, s obzirom na veliku neizvesnost u pogledu buduće zarade kompanije.

Iako je Amazon „ime za domaćinstvo“ čiji je brend prisutan u svakodnevnom životu, SpaceX je znatno manje integrisan u život šire javnosti.

Razlika u prihodima i profitu

Uprkos tome što je tržišna vrednost SpaceX-a pretekla Amazon, prihodi i profiti ovih kompanija drastično se razlikuju:

Profit u prvom kvartalu 2026: Amazon je ostvario profit od 30,3 milijarde dolara, dok je SpaceX poslovao sa gubitkom od 4,3 milijarde dolara.

Prodaja u 2025. godini: Bezosova firma ostvarila je prihod od oko 716,9 milijardi dolara, dok je SpaceX zabeležio 18,67 milijardi dolara.

Investitori se, čini se, klade na ono što misle da SpaceX može da postigne. Iako je primarni fokus kompanije proizvodnja i lansiranje raketa sa delovima koji se mogu ponovo koristiti, SpaceX takođe proizvodi i lansira Starlink internet satelite i ubrzano gradi svoje prisustvo u trci za veštačku inteligenciju.

1/5 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: Markus Schreiber/AP, adike/Shutterstock, Shutterstock, Evan Vucci/AP, Evan Vucci/AP

Venture kapitalista Ajlin Berbidž rekla je za BBC da mnogi trgovci kupuju „dobro plasiranu priliku“ da investiraju u Maska i njegovu viziju, umesto da odluke donose na osnovu finansijskih fundamenata SpaceX-a. Takođe, pojedini analitičari ističu da je, uprkos ogromnoj potražnji, samo oko 4 odsto akcija trenutno dostupno za slobodno trgovanje na javnom tržištu.

Den Šihan iz Telos Wealth Advisors upozorava da manji akcionari „mogu na kraju platiti premiju za akcije koje će kasnije biti razvodnjene“ ukoliko institucionalni investitori odluče da prodaju svoje udele.

Širenje u sferu veštačke inteligencije

SpaceX i Cursor su partneri od aprila, kada je Maskova firma objavila da ima pravo da kupi ovaj startap za 60 milijardi dolara ili da plati 10 milijardi dolara za zajednički rad.

Poput OpenAI-a i Anthropic-a, Cursor koristi AI za automatizaciju procesa pisanja koda, što je jedna od najznačajnijih trenutnih primena veštačke inteligencije. Ovo povezivanje dolazi u trenutku kada SpaceX pokušava da sustigne rivale razvijanjem svog AI biznisa, xAI, koji stoji iza kontroverznog četbota Grok.

Cursor koriste velike kompanije, uključujući Stripe, Adobe i Nvidia, čiji je šef Džensen Huang opisao ovaj alat kao svoj „omiljeni enterprise AI servis“. SpaceX je najavio da će posao biti završen do kraja septembra, pri čemu će akcionari Cursora biti isplaćeni u akcijama SpaceX-a u vrednosti od 60 milijardi dolara.