Alpinistički pojas Canyon Guide Harness Petzl model C086BA0 povučen je sa tržišta Srbije
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Povučen alpinistički pojas sa srpskog tržišta: Postoji veliki rizik od povreda
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Kako je navedeno razlog je prerano habanje šrafova na zatvorenoj ventralnoj tački pričvršćivanja koje može prouzrokovati da se otvori tokom upotrebe, što može dovesti do pada korisnika i povreda, objavljeno je danas na sajtu Ministartva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).
Model koji se povlači je C086BA0, a broj serije 23J9999999 999. Kako je navedeno, zemlja porekla proizvoda je Francuska.
Biznis Kurir/Telegraf
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